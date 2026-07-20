Pep Guardiola recibe una visita de alto nivel en Barcelona y podría convertirse en seleccionador

Pep Guardiola es el principal candidato para ser el nuevo seleccionador de Italia. Gianluca Di Marzio, de Sky Sport, informa que Paolo Maldini y Leonardo viajaron a Barcelona para convencerlo.

Así, Guardiola ya no es un candidato lejano para la Federación Italiana. Sky Sport añade que Maldini y Leonardo viajaron el fin de semana a Barcelona y mantuvieron una extensa reunión con el exentrenador del Manchester City, quien dejó el club este verano tras diez años y ahora está sin equipo.

La reunión se hizo pública tras publicarse en España fotos de Maldini y Leonardo. Una investigación de Sky Sport confirmó que hablaron con Guardiola sobre una posible colaboración.

Durante las conversaciones, Maldini y Leonardo expusieron su proyecto deportivo, que abarca cuatro años y llega hasta el Mundial 2030.

La Federación Italiana busca reconstruir la selección desde la Liga de Naciones y crear un equipo competitivo para la Eurocopa 2028, con el objetivo final de devolver a Italia a un Mundial tras varias decepciones.

No es el único candidato: también se mencionan a Roberto Mancini y Andrea Pirlo.

Por ahora se desconoce si aceptará, pues ha dicho que no tiene prisa y quiere definir primero su futuro personal.