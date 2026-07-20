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Jeroen van Poppel

Traducido por

Pep Guardiola recibe una visita de alto nivel en Barcelona y podría convertirse en seleccionador

Fichajes
Italia
P. Guardiola

Pep Guardiola es el principal candidato para ser el nuevo seleccionador de Italia. Gianluca Di Marzio, de Sky Sport, informa que Paolo Maldini y Leonardo viajaron a Barcelona para convencerlo.

Así, Guardiola ya no es un candidato lejano para la Federación Italiana. Sky Sport añade que Maldini y Leonardo viajaron el fin de semana a Barcelona y mantuvieron una extensa reunión con el exentrenador del Manchester City, quien dejó el club este verano tras diez años y ahora está sin equipo.

La reunión se hizo pública tras publicarse en España fotos de Maldini y Leonardo. Una investigación de Sky Sport confirmó que hablaron con Guardiola sobre una posible colaboración.

Durante las conversaciones, Maldini y Leonardo expusieron su proyecto deportivo, que abarca cuatro años y llega hasta el Mundial 2030.

La Federación Italiana busca reconstruir la selección desde la Liga de Naciones y crear un equipo competitivo para la Eurocopa 2028, con el objetivo final de devolver a Italia a un Mundial tras varias decepciones.

No es el único candidato: también se mencionan a Roberto Mancini y Andrea Pirlo.

Por ahora se desconoce si aceptará, pues ha dicho que no tiene prisa y quiere definir primero su futuro personal.

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