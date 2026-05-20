Pep Guardiola reacciona de inmediato con un comentario revelador al título del Arsenal

Pep Guardiola felicitó al Arsenal tras el empate 1-1 del Manchester City ante el Bournemouth, resultado que dejó al City sin opciones de título en la última jornada.

El martes, los Citizens empataron 1-1 con el Bournemouth, resultado que deja al Arsenal, a una jornada del final, matemáticamente campeón de la Premier.

Tras el encuentro, el técnico felicitó al Arsenal y a su exayudante Mikel Arteta: «Enhorabuena, os lo merecéis».

Preguntado por su futuro, el ex técnico del Barcelona y el Bayern desmintió los rumores.

Preguntado por su futuro, desmintió la información de The Athletic, que el lunes le situaba cerca de la salida.

«No tomaremos ninguna decisión hasta que termine la temporada. Entonces hablaré con el presidente y decidiré», concluyó.