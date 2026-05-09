Pep Guardiola divierte a los periodistas con un mensaje claro al Arsenal

El Manchester City tardó en arrancar, pero finalmente venció 3-0 al Brentford. Con este triunfo, el equipo de Pep Guardiola se acerca a dos puntos del Arsenal. El líder se medirá el domingo al West Ham United, y como es lógico, Guardiola tiene sus preferencias.
Los Citizens no se adelantaron hasta pasada la hora de juego, pues el City había tenido dificultades para crear ocasiones claras. «Ha sido un rival muy complicado. Esta temporada lo han demostrado allá donde han jugado», declaró Guardiola tras el partido.
El técnico español vio que a su equipo le costaba, pero también notó que el City fue ganando poco a poco el control del partido. Guardiola analizó que su equipo se mostraba peligroso sobre todo por las bandas. «Sobre todo por la izquierda en la primera parte, y en la segunda por ambas bandas».
En la izquierda brilló Jérémy Doku, autor del primer gol. «Es fantástico; claro que puede mejorar, pero tiene un regate increíble. La conexión con Nico O’Reilly es extraordinaria», valoró Guardiola.
“Ahora Doku decide partidos. Sentía que no solo Haaland, sino también los extremos debían marcar, y Jérémy ha dado ese paso”, añadió, satisfecho también con Omar Marmoush.
La diferencia con el líder, el Arsenal, sigue siendo de dos puntos. En la rueda de prensa se le preguntó a Guardiola cómo presionará su equipo a los londinenses. «Ya veremos. No está en nuestras manos. Antes del partido contra el Everton (3-3) aún estaba en nuestras manos, ahora ya no. Simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo», afirmó el técnico de 55 años.
Al preguntarle si vería el West Ham-Arsenal, Guardiola respondió con ingenio: «Si soy totalmente sincero, ¡sí!». Luego se levantó y gritó: «¡Vamos, Irons!». Así se refirió al West Ham United, rival del Arsenal. La frase provocó una sonora carcajada entre los periodistas.