Pep Guardiola deja el Manchester City

Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City al terminar esta temporada, según anunció hoy el club inglés. Los rumores sobre su salida llevaban meses circulando. Su exayudante, Enza Maresca, es el candidato para sustituirlo.

Llegó en 2016 y se va diez años después con 20 títulos. Seguirá vinculado al City Football Group como embajador mundial.

«Hemos trabajado, sufrido y luchado a nuestra manera. El esfuerzo tiene muchas formas: desde el partido en Bournemouth en el que perdimos la Premier hasta las finales en Estambul, siempre estuvisteis ahí», agradece Guardiola el apoyo de la afición.

Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos vosotros. Y habéis sido sencillamente fantásticos. Todavía no lo sabéis, pero dejáis un legado. Así que ahora que mi tiempo llega a su fin, sed felices. Oasis ha vuelto. Señoras y señores, gracias por vuestra confianza. Gracias por desafiarme. Gracias por quererme», concluye un Guardiola muy agradecido.

El presidente Khaldoon Al Mubarak destaca la honestidad y confianza que han guiado cada decisión conjunta y afirma: «Hoy, la mejor decisión es que Pep cierre su etapa como entrenador del Manchester City».

El director ejecutivo, Ferran Soriano, elogió al entrenador saliente, Guardiola: «Siempre le estaremos agradecidos a Pep y atesoraremos los muchos recuerdos inolvidables. Es una leyenda del City... para siempre».

El domingo se sentará por última vez en el banquillo del City, que cerrará la temporada contra el Aston Villa, campeón de la Europa League.