Pep Guardiola agradece la oferta oficial: «Me siento honrado, pero...»

Pep Guardiola no será el nuevo seleccionador de Italia, según confirman varios medios italianos, entre ellos La Gazzetta dello Sport y la agencia de noticias ANSA.

Guardiola está sin trabajo desde su salida del Manchester City el pasado verano. Por eso, el técnico español figuraba en lo más alto de la lista de la Federación Italiana.

Paolo Maldini, director técnico de la federación de fútbol de Italia, confirmó que había visitado al catalán en su casa de Barcelona para convencerlo de que eligiera a Italia.

Ahora ya se sabe que Guardiola no será el sucesor de Gennaro Gattuso. El técnico ha rechazado cortésmente la oferta. «Me siento honrado, pero en este momento no me parece lo correcto», le dijo el entrenador a Maldini, según informa el diario deportivo rosa.

Además de Guardiola, la federación italiana también habló en los últimos días con Carlo Ancelotti, que actualmente sigue siendo seleccionador de Brasil.

Además de Ancelotti, Italia también piensa en Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Antonio Conte.

Italia se perdió los tres últimos Mundiales, en 2026, 2022 y 2018. Eso sí, el país del sur de Europa logró ganar la Eurocopa en 2021. Lo hizo bajo la dirección de Mancini.