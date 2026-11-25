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Pep Guardiola ha explicado por primera vez por qué rechazó la oportunidad de dirigir a Italia y admite que le dio «vergüenza» decir que no a la selección italiana. El técnico, que se encuentra en un año sabático tras una década repleta de títulos en el Manchester City, también ha confirmado que su próximo paso en el fútbol será entrenar a una selección.

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Italia contactó con Guardiola tras quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo

En julio, después de que Italia se quedara fuera de su tercer Mundial consecutivo, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) envió a Paolo Maldini y Leonardo para contactar con Guardiola . La oferta llegó poco después de que dejara el Manchester City tras una etapa de 2016 a 2026 en la que conquistó seis títulos de la Premier League, tres FA Cups y una Champions League.

Agotado por el ritmo de trabajo, el exentrenador del Barcelona y el Bayern de Múnich decidió tomarse un descanso de al menos un año por voluntad propia. Italia volvió a contratar después a Roberto Mancini , su seleccionador entre 2018 y 2023 y con quien ganó la Eurocopa 2020.

Guardiola explica por qué le costó rechazar a Italia

En una conversación el martes en Romario TV con Romario, leyenda de Brasil y excompañero suyo en el Barcelona, Guardiola explicó por qué el momento en que llegó la oferta frustró su fichaje por Italia. También confirmó que quiere dirigir algún día a una selección, aunque insistió en que, por ahora, está a gusto lejos de los banquillos.

«Es la primera vez que hablo de esto, pero sí, hablé con ellos», dijo Guardiola. «Me dio vergüenza decirle que no a Italia. Entrenar a la selección de un país como Italia habría sido uno de los mayores honores de mi carrera. Pero me di cuenta de que necesitaba parar. Si me hubieran llamado dos años antes, probablemente habría aceptado».

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«Pero cuando Paolo Maldini y Leonardo, a quienes quiero mucho, contactaron conmigo, estaba en un momento en el que sencillamente tenía que parar. Necesitaba algo de tiempo para mí. Después de 18 años como entrenador, con partidos cada tres días, semana tras semana, llega un momento en el que simplemente tienes que decir: “Uf”».

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Guardiola señaló que entrenar a «una selección» es su única ambición pendiente como técnico y que «ese es el siguiente paso» en su carrera, pero recalcó que no tiene prisa por volver. «La verdad es que no lo sé, de verdad que no lo sé. Pero, por ahora, estoy bien», añadió. «Si alguna vez vuelvo, será porque me lo diga el instinto y porque alguien quiera contar conmigo. Entonces volveré. Pero han sido muchos años, muchos partidos».

La vacante en Estados Unidos y el interés de potencias europeas alimentan las especulaciones

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, y Países Bajos, que contrató recientemente a Xavi, han sido vinculadas con Guardiola, al igual que la selección de Estados Unidos tras la marcha de Mauricio Pochettino al Manchester United.

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En su última rueda de prensa, Pochettino afirmó que era «el momento perfecto para llegar» a la selección estadounidense y animó a Guardiola a aceptar el puesto: «Todo va en la dirección correcta. Creo que, por supuesto, debería aceptarlo. Que lo acepte, porque va a encontrar a gente muy buena, buenos jugadores. Los jugadores pueden adaptarse a su estilo; además, está el Centro Nacional de Entrenamiento, que antes no existía».

Una espera sin prisas antes de volver al banquillo

Los interesados tendrán que ser pacientes mientras Guardiola continúa su descanso de al menos un año lejos de los banquillos. Sin una fecha ni un destino definidos, su eventual regreso para dirigir a una selección dependerá por completo de cuándo su instinto le diga que está listo para un nuevo reto.