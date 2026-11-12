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Pep Guardiola ha surgido como un candidato espectacular para hacerse cargo de la selección masculina de Estados Unidos si Mauricio Pochettino se marcha al Manchester United. El exentrenador del Manchester City se encuentra actualmente sin equipo y ya ha expresado su profunda admiración por el potencial deportivo del país a largo plazo.

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Un candidato sorpresa para la selección de Estados Unidos

El Manchester United ha destituido oficialmente a Carrick, lo que ha desencadenado un importante efecto dominó entre los entrenadores. Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, se perfila como el gran favorito para tomar las riendas en Old Trafford. Este giro repentino ha obligado a US Soccer a buscar posibles sustitutos.

Según The Athletic, Guardiola ha sido objeto de debate en distintos niveles de la estructura de la selección de Estados Unidos como uno de los principales candidatos. El técnico de 55 años se encuentra sin club después de que su etapa de diez años en el Manchester City terminara este verano.

Un ambicioso sueño estadounidense

El nombramiento de Guardiola supondría un fichaje extraordinario para el fútbol estadounidense, aunque por ahora es una posibilidad muy especulativa. El técnico español nunca ha dirigido a una selección y está acostumbrado a trabajar con estrellas mundiales como Lionel Messi y Erling Haaland. Sin embargo, Guardiola ya ha expresado su sincera admiración por el país. En 2024, habló de su interés por el fútbol estadounidense.

«Estados Unidos es fascinante a la hora de construir un proyecto a largo plazo y llevar a la selección al siguiente nivel», declaró Guardiola. «El potencial de Estados Unidos está ahí, dada su población, los distintos deportes y todo eso».

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Guardiola también tiene un vínculo personal con Estados Unidos. Tras su salida del Barcelona en 2012, pasó un año sabático viviendo en Nueva York.

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Superar la competencia europea

Guardiola ya ha rechazado ofertas para dirigir a selecciones desde que dejó el City. A principios de este año, declinó la oportunidad de entrenar a la selección de Italia para dar prioridad a un descanso por motivos personales.

El presidente de la federación italiana de fútbol, Giovanni Malago, confirmó el acercamiento a La Repubblica. Malago explicó: «Pep fue sincero. Se tomó un tiempo de descanso, también por motivos familiares. Pero, si hubiera hecho algo, lo habría hecho con nosotros».

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A la espera del efecto dominó en Old Trafford

Cualquier propuesta formal de US Soccer depende por completo de que Pochettino cierre su fichaje por el Manchester United. Hasta que el club de la Premier League nombre oficialmente al sustituto de Carrick, el futuro del banquillo de la selección de Estados Unidos seguirá en el aire.

Si Pochettino se marcha después de este parón de selecciones, el calendario internacional podría favorecer a Guardiola. La selección de Estados Unidos no disputará sus próximos partidos oficiales hasta marzo, por lo que el español podría prolongar varios meses más el descanso que tenía previsto antes de volver a los banquillos.

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Por ahora, el mundo del fútbol estará muy pendiente de si el Manchester United consigue incorporar a Pochettino. Si lo logra, US Soccer podría emprender una de las búsquedas de entrenador más audaces de la historia.