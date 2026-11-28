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La afición del Al-Hilal saudí ha arremetido contra el narrador egipcio Medhat Shalaby por su retransmisión del partido de su equipo ante el Al-Ettifaq en la Liga Roshn.

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El Al-Hilal se impuso por 3-1 a su anfitrión, el Al-Ettifaq, en el partido que ambos disputaron el sábado por la tarde en el estadio EGO de Dammam, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro contó con la voz del narrador egipcio Medhat Shalaby, que se encargó de la retransmisión en el canal «Thmanyah», que emite la liga saudí, en concreto a través de la señal «SD», que se ofrece a los usuarios no suscritos de la aplicación.

La narración de Medhat Shalaby desató el enfado de la afición del Al-Hilal, que consideró que empeoró todavía más un partido ya marcado por el mal juego que ofrece el equipo sobre el césped a las órdenes del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Hani Al-Dawood escribió: «El narrador Medhat Shalaby añadió más pobreza a la pobreza técnica que ofrecieron el Al-Hilal y el Al-Ettifaq. Ni datos correctos ni una pronunciación correcta de los nombres. Cualquier narrador saudí es mejor que él».

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Por su parte, Mohammed Al-Omairi escribió: «Lo que han hecho los canales de Thmanyah al encargar al narrador egipcio Medh _Shalaby la retransmisión del Al-Hilal-Al-Ettifaq provoca extrañeza y malestar».

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Y añadió: «Con todo el respeto a su trayectoria, ¿es posible que no haya un narrador saudí capacitado para sustituirlo? Aunque sea una forma de conseguir que el espectador se suscriba, se trata de un fracaso de marketing».

Fahad Al-Dreim, en cambio, escribió: «Imaginemos: el narrador Hammad Al-Anezi narra la liga kuwaití, Mohammed Ghazi Sadaqa no es bien recibido y el joven y brillante Abdulilah Al-Omari ha desaparecido de la liga profesional».

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Y matizó: «Y Medhat Shalaby, de 82 años, que Dios le dé larga vida y lo proteja, narra nuestra liga. Esto requiere un estudio profundo».

Fahad Al-Fadhel comentó: «Distinguidos señores del canal Thmanyah, estoy viendo el partido entre el Al-Ettifaq y el Al-Hilal de la Liga Roshn saudí con mis hijos».

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Y se preguntó: «El narrador árabe repitió palabras como (shankala) y (ya khabar abyad), y mi hijo me preguntó qué significa (khabar abyad) en el fútbol y qué es la (shankala). ¿Hay alguna explicación por parte de nuestros canales saudíes?».

El partido estuvo marcado por la gran actuación del delantero inglés Ollie Watkins, autor del primer y el tercer gol del Al-Hilal tras sendas brillantes acciones del lateral derecho Mohammed Mahzari.

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El primer gol llegó en el minuto 29, cuando Watkins aprovechó un centro de Mahzari para enviar el balón al fondo de la red con un preciso cabezazo que el portero Marek Rodák no pudo detener.

En el minuto 74, Mahzari envió otro centro que el escocés Jack Hendry, defensa del Al-Ettifaq, intentó devolver de pecho a su portero, pero Watkins aprovechó el pase defectuoso y mandó el balón a la red con maestría.

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Watkins mantiene así su gran momento con el Al-Hilal desde su llegada procedente del Aston Villa en el pasado mercado de verano, ya que este es su undécimo gol en todas las competiciones: siete en la Liga Roshn saudí y cuatro en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

La aportación del delantero inglés no se limita a los goles, ya que también ha dado seis asistencias, por lo que ha participado en 17 goles en 13 partidos, con una media superior a un gol por encuentro.