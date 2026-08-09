«Pensé que había acabado en el infierno»: el meteórico ascenso de Bruno Guimaraes con la magia del número 39

Una primera versión de este artículo se publicó en marzo de 2023.

El FC Arsenal pagó 87,5 millones de euros por Bruno Guimaraes al Newcastle United. De este modo, el centrocampista brasileño de 28 años es el segundo fichaje más caro de la historia del club, solo por detrás de Declan Rice. Como ya hizo en sus anteriores clubes, también en el Arsenal llevará el dorsal 39. Para él, es el símbolo de sus orígenes y le recuerda el camino pedregoso que recorrió para convertirse en uno de los mejores jugadores de la mejor liga del mundo.

Aunque creció de niño en Río, cerca del Maracaná, y pasaba cada minuto libre persiguiendo el balón con sus amigos, una carrera como futbolista no estaba escrita de antemano. Al contrario: mientras su padre quería apuntarlo a fútbol sala, su madre no era muy partidaria de que jugara al fútbol. Prefería mucho más que el joven Bruno se convirtiera en un buen nadador, según relató Guimaraes en 2023 en una colaboración para The Players' Tribune.

Su madre le dijo a su padre: "No, no, no. No quiero tener otro de esos en casa, eso me va a matar". Así que apuntó a Bruno a un club de natación. Durante seis meses, Bruno fue a entrenar natación, hasta que un día volvió a casa llorando: "Mamá, ¡esto de nadar! ¿En serio? No me gusta nada. Lo siento, pero tengo que jugar con el balón".

Ronaldinho era el ídolo de Bruno Guimaraes

A partir de entonces persiguió su sueño de convertirse algún día, como su gran ídolo Ronaldinho, en un futbolista profesional exitoso. Mientras su madre trabajaba en una tienda de motos, su padre sacaba adelante a la familia como taxista. "En Brasil, y sobre todo en Río, es un trabajo durísimo", contó Bruno. "Trabajas todo el día y toda la noche. Prácticamente solo veía a mi padre cuando venía los sábados a verme jugar al fútbol". Por entonces, el número 039 ya había quedado grabado en Bruno: era el número del taxi de su padre.

A los once y doce años, Bruno hizo pruebas en los históricos clubes Botafogo y Fluminense, pero fue rechazado en ambos casos. En aquella época, Bruno tenía grandes problemas con el miedo escénico y quedó destrozado por no poder marcharse a uno de los grandes clubes. "Pero entonces mi madre me contó la historia de Cafu y cómo al principio prácticamente todos los grandes clubes lo rechazaron".

A los 15 años, Bruno recibió la oportunidad de entrar en la academia juvenil de Audax Sao Paulo. Una gran posibilidad, pero también un paso difícil para la familia: "Nunca olvidaré cómo mis padres me llevaron durante cinco horas en el taxi amarillo de mi padre a Sao Paulo. Dejaron a su único hijo en esta gran ciudad con otros jóvenes a los que no conocían, en un dormitorio abarrotado con 18 literas".

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Bruno Guimaraes: tiempos difíciles en Audax Sao Paulo

Al principio lloraba todas las noches, según el hoy jugador de 28 años. También porque en aquel dormitorio había invitados no deseados. Guardaba un viejo teléfono móvil debajo de la almohada. Una noche fue a buscarlo. "Pero en vez del viejo teléfono de plástico, de repente toqué algo peludo. No era suave, era asqueroso. Toqué una cola. Grité tan fuerte. Allí estaba esa rata gorda mirándome como si quisiera decir: 'Eh, ¿qué haces en mi cama?'"

Cuando saltó de la cama, Bruno se golpeó la cabeza con la cama y aparecieron otras dos ratas. "Pensé que había acabado en el infierno", recordó Bruno. Más de una vez hizo las maletas para marcharse de Audax. La única fuerza se la daban las visitas de sus padres en los días libres y los fines de semana. Siempre iban a Sao Paulo en el taxi amarillo con el número 039 para ver a su hijo.

Determinante para el desarrollo posterior de la carrera de Bruno fue una conversación con Fernando Diniz. El exprofesional y actual técnico del Corinthians era entonces entrenador del Audax. Bruno recordaba muy bien aquella charla durante la pretemporada del primer equipo. Diniz le dijo: "Bruninho, hagas lo que hagas en tu vida, serás uno de los mejores. Porque tienes dedicación y estás concentrado. (…) Tienes el alma de un gran jugador". Aun así, pasó otro año hasta que Diniz hizo debutar a Bruno con los profesionales a los 19 años.

Bruno Guimaraes lleva tatuado el 39 en la pantorrilla

A partir de ahí, la gran carrera echó a andar. Bruno fichó por Athletico Paranaense en 2017 y, a comienzos de 2020, Olympique Lyon llevó a Europa por 20 millones de euros de traspaso al robusto y técnicamente dotado organizador del centro del campo. Dos años después, por más del doble, se convirtió en la primera compra cara del Newcastle United tras la adquisición saudí. Después de una buena evolución con las Urracas y de dos participaciones en el Mundial con Brasil, a partir de ahora juega en el Arsenal.

Siempre presente durante su ascenso: el 39 que lucía en el taxi de su padre. Guimaraes no solo lo lleva tatuado en la pantorrilla, sino también como dorsal: "Cuando llegué al Paranaense, hablé por teléfono con mi padre y estábamos hablando de qué número debía elegir. Pensé en el 97, porque nací en 1997. Pero él me propuso: '¿Qué tal el 39? Eso es más que un número. El 039 nos lo ha dado todo. Nuestra casa, nuestra comida, nuestros muebles y tus botas de fútbol'".

A Bruno le gustó la idea y quiso preguntarle al utilero por ese número. Pero ya le había reservado una camiseta. "Abrí la bolsa y lo juro: era el 39", contó Bruno. Incluso tuvo que llorar. No es de extrañar: más destino que eso, probablemente no hay.