«¡Pensé que estaba en fuera de juego!»: Eli Junior Kroupi habla de su emotivo primer gol con Francia

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El delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi ha descrito la inmensa emoción que sintió al marcar su primer gol con Francia ante Turquía. El tanto del suplente selló una victoria crucial por 2-1 que clasificó al equipo de Zinedine Zidane para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Kroupi certifica el pase a cuartos de final en Burdeos

Francia se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA con una trabajada victoria por 2-1 ante Turquía en Burdeos. El equipo de Zinedine Zidane se repuso de la derrota sufrida entre semana frente a Italia gracias a un gol en propia puerta de Emirhan Topcu en los primeros minutos y a un tanto decisivo del suplente Eli Junior Kroupi en la segunda parte. La victoria aseguró a Francia el primer puesto del grupo A1.

Superar una lesión y perseguir sueños

Tras el partido, Kroupi, delantero del Bournemouth de 20 años, habló de lo emotivo que había sido marcar su primer gol con la selección absoluta en apenas su segundo partido.

«Trabajamos para esto todos los días. Ayudar al equipo a marcharse con los tres puntos es sencillamente increíble», declaró Kroupi a TF1.

«Con jugadores como estos, es imposible no jugar bien en este equipo. Doy las gracias al equipo y al entrenador».

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De la duda inicial a la alegría absoluta

Kroupi reconoció que temió que la bandera del asistente le privara de celebrar aquel momento histórico, antes de que el VAR y el árbitro confirmaran el gol.

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«¿El gol? Al principio pensé que estaba en fuera de juego, pero fue increíble cuando el árbitro lo dio por válido», recordó Kroupi.

«Fue muy emotivo; pensé en mi lesión. Ahora la estoy dejando atrás y miro hacia delante. Voy a mantener la concentración de cara a las próximas convocatorias».

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La mirada puesta en las eliminatorias

Con Turquía última de grupo tras seis derrotas, Francia centra ahora su atención en los cuartos de final de marzo. La eficaz actuación de Kroupi tras salir del banquillo ofrece a Zidane una poderosa opción ofensiva mientras Francia sigue ganando impulso bajo las órdenes de su nuevo seleccionador.