El atacante de 35 años, que actualmente juega en la Thai League 1 con el PT Prachuap, salió de la fase de calentamiento previa al partido como visitante en Pattani con solo leves molestias gracias a una maniobra de evasión. Al parecer, un empleado había perdido el control de su pesado equipo de trabajo, tras lo cual la parte inferior izquierda del cuerpo de Townsend fue alcanzada por el rodillo. Pese al incidente, el veterano disputó el encuentro y todavía participó en la recta final del triunfo por 3-0 de su club.

El exprofesional de la Premier League describió a posteriori la situación como amenazante en el programa "Football Uncensored": "Cada vez que veo esto, me recorre un escalofrío. Apenas puedo creerlo. Es horrible volver a verlo y darse cuenta de lo que podría haber pasado".

El hecho de que la situación no terminara en una lesión grave se debió a la rápida reacción del británico: "Por suerte, tuve la fortuna de conseguir tirarme al suelo en el momento justo, de modo que no se rompió nada cuando el rodillo pasó por encima de mí".

Accidente insólito: Andros Townsend es atropellado por un rodillo para el césped

De hecho, el internacional inglés en 13 ocasiones ya se había fijado en el rodillo antes del calentamiento. "Recuerdo que pensé: nunca había visto esto en mi carrera, ¿qué están haciendo ahí? Pero nos llamaron para calentar. No le di más vueltas", explicó Townsend. "La siguiente vez que lo vi, estaba literalmente debajo de él. Por suerte, no hubo lesiones graves. Unos cuantos golpes y moretones, pero salí ileso".

Townsend cuenta con una larga trayectoria en la máxima categoría inglesa, en la que jugó, entre otros, para el Tottenham Hotspur, el Crystal Palace y el Luton Town. Sin embargo, su carrera se vio frenada una y otra vez por graves lesiones, por lo que en un primer momento el temor fue grande.

En particular, la rodilla izquierda y el tobillo izquierdo del veterano ya habían sido operados en el pasado. "Pensé que o bien se me rompería el tobillo izquierdo o la rodilla izquierda. Pensé que estaba acabado. Tuve mucha suerte de poder salir cojeando de allí y recuperarme en cuestión de minutos", relató el inglés.

Getty Images

Andros Townsend bromea en Instagram tras el accidente

Intentó amortiguar la presión directa del pesado aparato todavía sobre el propio césped: "Era (el rodillo) bastante pesado, pero de alguna manera pude levantarlo y apartarlo de mí. Cuando ya estaba completamente encima de mí, me aplastó un poco. Pude levantar el brazo izquierdo y así aliviar algo de presión. Luego conseguí reunir a mis compañeros a mi alrededor, que pudieron levantar el rodillo, y yo pude zafarme. Pero en ese momento, cuando me aplastó la pierna izquierda, fue, tengo que decirlo, bastante aterrador".

A pesar de la recomendación de sus compañeros de equipo de interrumpir el calentamiento y hacerse revisar, Townsend lo continuó. "Mis compañeros estaban muy sorprendidos de que siguiera con el calentamiento. Me dijeron que fuera al médico", contó. El incidente no debería tener consecuencias ni para su cambio al Sudeste Asiático ni para el resto de su carrera. El accidente "de ninguna manera le impedirá seguir adelante".

Poco después del incidente, Townsend publicó una entrada en su perfil de Instagram en la que hacía referencia a una publicación anterior. Allí había comparado en tono de broma las condiciones del terreno de juego en los partidos fuera de casa en Tailandia con encuentros en el Bet365 Stadium del Stoke City. A su nueva publicación le añadió el comentario: "Jugar fuera de casa en Stoke no estaba tan mal después de todo".