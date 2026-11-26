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El Bayern ha sufrido ante el Lille su primera derrota de la temporada. Los jugadores que regresan dan motivos para la esperanza, pero tampoco resolverán su mayor problema actual. Aún es pronto para temer por los grandes objetivos de la temporada.

Si el Bayern de noviembre de 2026 fuese una jugada, sería el gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic ante el Lille. El disparo de Ethan Mbappe rebotó en el poste y cayó a los pies de Pavlovic, que, completamente sorprendido, metió torpemente el balón en su propia portería . Fue el 1-2 definitivo y resume a la perfección la difícil situación del Bayern.

Durante semanas, los muniqueses resistieron todas las adversidades. La enfermedad de Jamal Musiala, la muerte del padre de Joshua Kimmich, el colapso de Vincent Kompany y su posterior baja, una lesión tras otra. En medio de todas esas dificultades, hace exactamente tres semanas el Bayern logró, por ejemplo, una impresionante victoria por 0-2 ante el Atlético de Madrid. Ahora parece de otra época.

Desde entonces, los muniqueses también han perdido a su capitán, Manuel Neuer, y a sus dos mejores atacantes, Harry Kane y Michael Olise. Sin que fuera culpa suya. Por su parte, los poderosos dirigentes del club abrieron innecesariamente otro frente con su campaña pública contra Musiala. Todo ello junto parece haber sido demasiado.

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El viernes, en casa, no pasaron de un pobre empate ante el Colonia, candidato al descenso en la Bundesliga. Contra el Lille, sin alternativas, Kompany presentó probablemente el once más insólito de su etapa en el Bayern: Pavlovic empezó como mediapunta y Konrad Laimer, como delantero centro. Tras una primera parte aceptable en la que se adelantó, el equipo, mermado por las bajas, jugó en la segunda mitad tan mal como pocas veces, si es que alguna, bajo las órdenes de Kompany y encajó su primera derrota de la temporada . ¿Qué le espera ahora al Bayern?

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El ejemplo del PSG debería tranquilizar al Bayern

Para empezar, algo que los muniqueses no necesitan en absoluto en su situación actual: muchos partidos en muy poco tiempo. Al Bayern le esperan dos semanas consecutivas con partidos entre semana. El único encuentro realmente decisivo es el de octavos de final de la Copa de Alemania del próximo martes, en casa ante el Hertha BSC, líder de Segunda División. Los tropiezos en la Bundesliga y la Champions League a estas alturas de la temporada son molestos, pero nada más. Mejor atravesar una fase tan difícil ahora que en primavera. Pese a la delicada situación, los grandes objetivos de la temporada aún no corren serio peligro.

En la Bundesliga está a dos puntos del líder, el Borussia Dortmund, y hasta el parón invernal le esperan rivales relativamente asequibles. También está a dos puntos del octavo puesto en la Champions League, que daría acceso directo a octavos de final. Antes de Navidad solo le queda un partido en casa ante el Slavia de Praga, penúltimo en la clasificación; después visitará al Manchester United y recibirá al Betis. Con tres victorias, los muniqueses sumarían 17 puntos. Desde la introducción de la fase de liga, 16 puntos siempre han bastado para acabar entre los ocho primeros.

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Evitar la ronda intermedia es, por supuesto, deseable. Pero, como han demostrado las dos últimas temporadas, no tiene por qué ser determinante. El Paris Saint-Germain tuvo que disputar esa ronda extra en ambas ocasiones y terminó ganando el título las dos veces.

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Bayern: ¿quién puede sustituir a Harry Kane en ataque?

En cuanto a los efectivos, pronto podría llegar un respiro. Jamal Musiala salió desde el banquillo por segunda vez en Lille, mientras que Luis Diaz reapareció. Michael Olise también podría volver a la convocatoria el sábado contra el Hamburgo. Los tres podrían ser candidatos a la titularidad ya el martes ante el Hertha.

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Pero ni siquiera este destacado trío puede resolver el mayor problema actual: la falta de un delantero centro. Harry Kane probablemente estará de baja hasta marzo por una rotura de la sindesmosis. Las dos mejores alternativas de la plantilla, Serge Gnabry e Ismael Saibari, también estarán ausentes varias semanas más. Laimer, delantero improvisado, presionó sin descanso en Lille, pero no creó peligro ante la portería. Tom Bischof y Lennart Karl no destacaron como delanteros centro contra el Colonia. Es posible que Kompany pruebe pronto a Olise o a Diaz en esa posición.

También sería lógico dar una oportunidad al gran talento Bastian Assomo. El jugador de 16 años está marcando goles a un ritmo frenético: ocho en tres partidos con la selección alemana sub-17, dos dobletes consecutivos con el filial muniqués en la Regionalliga y un gol y una asistencia el miércoles en la victoria del sub-19 ante el Lille en la Youth League. Assomo ya demostró durante la pretemporada de verano que puede competir con el primer equipo: disputó cuatro partidos y marcó dos goles. Además, con sus 1,90 metros de estatura, aportaría presencia física en el área, a diferencia de todos los demás candidatos disponibles actualmente.

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La dirección deportiva siempre justifica la plantilla reducida argumentando que así los canteranos reciben antes sus oportunidades. Hace un año, Lennart Karl logró abrirse paso de esa manera a los 17 años. ¿Por qué no probar ahora al prometedor Assomo?

Bayern: Vincent Kompany quiere «disfrutar de la lucha»

Para no poner en peligro los objetivos de la temporada, los muniqueses deberían buscar obligatoriamente en invierno un suplente experimentado para Kane de cara a los partidos, mucho más difíciles, que vendrán después. Al fin y al cabo, no está en absoluto garantizado que el jugador de 33 años pueda volver a rendir al máximo y recuperar su nivel anterior nada más producirse su previsto regreso en marzo. Gnabry y Saibari pueden ocupar esa posición, pero no es la mejor para ninguno de los dos.

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Pese a todos los problemas, Kompany se mostró deliberadamente tranquilo al analizar la derrota en Lille. En lugar de lanzar críticas explícitas o añadir presión, intentó transmitir una actitud positiva para afrontar la situación. En su entrevista con DAZN dijo tres veces, prácticamente con las mismas palabras, que ahora se trataba de «disfrutar de la lucha».

Además de disfrutar de la lucha, poner fin a los debates sobre Musiala también ayudaría, sin duda, a las posibilidades de éxito a corto plazo. El comunicado del miércoles por la mañana fue un primer paso en ese sentido . Sin embargo, el vicecapitán Joshua Kimmich volvió a alimentar ese frente en Lille al defender, comprensiblemente, a su compañero y atacar a la directiva del club. Kimmich calificó el trato que esta dispensó a Musiala de «absolutamente inaceptable e impropio del Bayern» . Está por ver si los poderosos dirigentes dejarán pasar esas palabras sin responder.