Peñarol le da un portazo a Colo Colo: "Formiliano se queda por lo menos hasta mitad de año"

El presidente de los Carboneros, Ignacio Ruglio, descartó la salida del zaguero pretendido por Gustavo Quinteros.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló en la transmisión del programa "Vamos que Vamos", de Radio Uruguay y se refirió al futuro del zaguero uruguayo Fabricio Formiliano, pretendido por Gustavo Quinteros para Colo Colo. Al respecto, el directivo de los Carboneros le dio un portazo al Cacique asegurando que el jugador se quedará, al menos, un semestre más en la escuadra de Montevideo.

"Fabricio Formiliano se queda por lo menos hasta mitad de año. Ya se lo comuniqué a él y su representante. Nuestros zagueros nos dan mucha seguridad", lanzó el dirigente tras la victoria 3-1 sobre Fénix, en la última fecha del Torneo de Clausura. “La tranquilidad es que tendremos a Formiliano para la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores”, insistió.

Lo anterior choca con las pretensiones de los albos, puesto que hace pocos días el DT albo presionó por la falta de refuerzos, principalmente en esa zona tras las bajas por suspensión de Maximiliano Falcón (por cuatro fechas) y del lesionado Felipe Campos.

“Hay un acuerdo, sí, pero todavía el jugador no está acá. No se han firmado los papeles. Cuando se firmen y viaje, me voy a quedar tranquilo. Daniel Morón está haciendo todo lo posible, se ha movido bien, muy rápido, con él se adelantó un montón”, aseguró el estratega sobre el posible arribo del charrúa.

Cabe recordar que el excampeón con Universidad Católica insistió que "me haré responsable de los resultados cuando el plantel esté completo y no antes", en la antesala al arranque del Campeonato Nacional 2021, en el que la escuadra de Macul debutó con un deslucido empate 0-0 frente a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

