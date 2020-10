Pellegrini revivió el quiebre con Riquelme en Villarreal: "Me dolió muchísimo"

El actual técnico del Real Betis se refirió al cruce que tuvo con el ídolo de Boca que derivó en su salida del ‘Submarino Amarillo’ en 2007.

En 2006 era la sensación de y sorprendía a de la mano de Manuel Pellegrini. El Ingeniero dirigió el club durante tres años, y aunque fue clave en la campaña del ‘Submarino Amarillo’ en la , en la cual llegó a semifinales, hubo un episodio que lo marcó en su carrera. Y es que Juan Román Riquelme se marchó del equipo en medio de las polémicas con el actual DT del Real .

El ídolo de Boca fue el máximo asistidor de la etapa en la que el chileno dirigió al club, con 20 pases gol, y también fue el segundo máximo goleador de esa época, con 28 tantos, solo por detrás de Diego Forlán. Pero de un momento a otro el ex mediocampista empezó a perder protagonismo y minutos, a tal punto de ser excluido del plantel. Aquel quiebre provocó que Riquelme volviera a defender al Xeneize en 2007 después de seis meses inactivo.

Y esta jornada, el propio entrenador revivió el momento que lo enfrentó con el astro argentino, hoy vicepresidente del club de la Ribera. "Fue una ruptura que a mí me dolió muchísimo. Yo sabía que Riquelme era absolutamente irremplazable en Villarreal y en cualquier club, porque la visión de juego que tenía Román y que influía en el equipo cuando estaba realmente comprometido, era enorme", asumió en diálogo con el programa Universo Valdano que conduce Jorge Valdano.

Asimismo, recordó la conversación que tuvo con Fernando Puig Alonso, entonces presidente de la institución. "Yo le ofrecí siempre: 'Presidente, si usted quiere, me voy. Y Román se queda, no hay ningún problema (...) Entonces, al día siguiente, finiquitó con Román y lo vendió a y me dijo: 'Aquí en la institución mando yo, en el momento que un jugador mande más que el presidente, mi club se acaba'", indicó.

Tras este episodio, Pellegrini se marchó al para luego dirigir al . "Al conducir un plantel, cuando la figura se sale y tú se lo permites, creo que pierdes autoridad", dijo. "Con Juan Román vivimos una época inolvidable en Villarreal, que será difícil que ese club lo pueda repetir. Fue siempre un gran jugador, pero quizás en ese momento un poquito la falta de madurez no le permitió seguir en Europa. Yo como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución, pero siempre lamenté mucho no haber podido arreglar la situación con él", cerró.