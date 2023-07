Pellegrini, en GOAL: "La Champions siempre nos la planteamos pero no es un fracaso si no la conseguimos"

El técnico del Betis concede una entrevista en exclusiva a GOAL

Se presenta una temporada apasionante para el Real Betis y para su técnico Manuel Pellegrini. El chileno ha hablado con goal.com en exclusiva de varias cuestiones importantes de la entidad en cuanto a lo deportivo se refiere. El fichaje de Isco y el anhelo de la Champions han sido las cuestiones más importantes dentro de una charla que se ha centrado en LaLiga Summer Tour que traerá el primer derbi entre Real Betis y Sevilla fuera de las fronteras de la ciudad hispalense, algo histórico.

Bueno, una nueva gira por América, ¿Cómo se presenta?

"Se presenta como la etapa final de esta pretemporada. Van a ser los dos últimos partidos amistosos que vamos a jugar antes de que comience LaLiga y ojalá sean dos partidos intensos y útiles para nuestra preparación".

El Betis es un equipo muy querido en América y mucha culpa también la tiene usted por el éxito que está consiguiendo y también por la de muchos jugadores como Guardado, Guido...

"La verdad es que el Betis es muy popular en todas partes, dentro de España también. Es un equipo que atrae a hinchas por su historia, por su manera de ser y de jugar"

El volver a América es algo sentimental.

"Siempre volver a América es importante, además ir a México que siempre ha sido un país muy relacionado con el fútbol chileno porque han tenido muchos jugadores y técnicos. Fue el país donde me tocó debutar como jugador profesional y he ido muchísimas veces tanto a las playas como a sus ciudades, así que va a ser muy grato volver".

Con lo que quiere usted a su tierra y los años que lleva en Europa, cuando lo deje no sé dónde va a elegir estar.

"Vamos a ver cómo lo combinamos. Aquí, en el Betis, me quedan tres años de contrato y espero que sean exitosos y podamos cumplirlos. Posteriormente, veremos cuál es el futuro. Ya llevo 24 años seguidos trabajando en el extranjero, entonces ya soy de los dos continentes. Disfruto en Chile, en el Caribe, pero también me he acostumbrado a la vida de acá. Lo combinaré".

El tema de la selección, ¿es algo que ya ha dejado aparcado?

"Siempre lo he tenido muy claro. Me gusta trabajar en el día a día y los domingos tener partido. Siempre he dicho que me gustaría hacer un trabajo global con la selección pero tiene que haber una directiva y un programa, y unas personas con la conciencia de cómo se desarrolla el fútbol. Me quedan tres años en el Betis y veremos después el futuro".

Estas giras son importantes para expandir la marca de las entidades, pero para los equipos también por el nivel de competitividad, ¿no?

"Sí. Creo que a medida que se va terminando la pretemporada los partidos tienen que ser cada vez más exigentes. Y creo que los partidos van a a ser exigentes allá en México, quizás un poco cercano al comienzo de LaLiga. El equipo tiene que estar concienciado y ser responsable de que tenemos que hacer buenas actuaciones"

¿Qué le parece un derbi tan pronto?

"Es un partido de preparación pero para el aficionado no es preparación. Cada vez que juegan estos dos equipos hay que intentar ganar porque es una felicidad para el hincha muy importante. Va a ser un derbi muy disputado".

Las pulsaciones van a subir

"Son los últimos partidos de pretemporada y los equipos van a tener esa mentalidad competitiva. Si además le agregas que es un derbi, por supuesto que va a haber mayor intensidad y normalmente habrá más roces que los partidos amistosos. Nosotros pensamos en realizar la mejor actuación posible para comenzar la temporada".

Será el primer derbi fuera de Sevilla y será un poco raro en cuanto al ambiente.

"Lógicamente, la rivalidad dentro de Sevilla se transmite de lunes a domingo. Eso no se va a producir pero creo que para el hincha mexicano ver partidos tan importantes lo va a disfrutar".

Sevilla y Real Sociedad. ¿Son un buen termómetro de cara al inicio de liga y ver cómo está el Betis?

"Sí. Son dos equipos Champions, con planteles muy fuertes. Especialmente el Sevilla que ha estado en los últimos años casi siempre en la Champions. Con la Real hemos tenido mucha disputa en los últimos años y son dos equipos muy competitivos. Van a ser partidos de alto nivel".

¿Cómo ve al equipo ahora?

"Estamos en una fase intermedia porque no se define al cien por cien el plantel, algunos saldrán, otros van a llegar. Otros han llegado más tarde por las selecciones. Se está armando un grupo que de aquí a final de semana, si no al cien por cien, prácticamente estará hecho el grupo que va a participar en LaLiga".

¿Qué le parece la llegada de Isco?"

"A Isco lo compramos nosotros cuando estábamos en Málaga, se lo compramos al Valencia, una entidad importante en ese momento y se lo compramos por cuatro o cinco millones, hace diez años. Era un jugador que no había jugado en Primera división y tuvo una gran actuación con nosotros en esa Champions y en el campeonato. Me alegro mucho que vuelva a la actividad. Ha tenido algunos meses conflictivos por diversas razones pero yo creo que es un jugador al que le queda mucha carrera, de gran calidad y para el equipo va a ser muy útil"

¿Ha sido una petición suya? ¿Ha influido su opinión a la hora de contratarlo?

"Estamos siempre conversando con Ramón Planes de los jugadores que faltan, las características que podemos tener, la parte económica también, por supuesto es muy importante, es un equipo que desgraciadamente no está en su mejor momento económicamente y tenemos ciertas limitaciones a la hora de ir al mercado. Tenemos que tener mucho ingenio y buscar para ver cómo podemos potenciar el plantel en relación al año anterior".

La Champions se le ha resistido estas dos últimas campañas, ¿es en esta temporada un objetivo?

"Principalmente ha sido un objetivo que nosotros nos planteamos desde el comienzo de la temporada. Ahora, es un objetivo que está lejos del alcance nuestro porque tenemos seis o siete equipos que están por encima de nuestro presupuesto. Quizás los cuatro equipos que van a Champions nos doblan el presupuesto, así que es una ambición que la tratamos de demostrar en el terreno de juego. Durante las últimas temporadas hemos estado en algunas fechas en posiciones de Champions, pero no es un objetivo fácil y no puede considerarse un fracaso si no lo conseguimos porque hay equipos más fuertes económicamente que nosotros. Siempre vamos a tener la ambición de seguir mejorando e intentar de llegar más arriba de lo que lo hemos hecho la anterior campaña, y nos hemos clasificado tres veces a la Europa League".