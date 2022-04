Pellegrini calienta la final de la Copa del Rey con un dardo al Valencia

La edición de la Copa del Rey 2021/22 llega a su fin este sábado en La Cartuja. Real Betis y Valencia se enfrentan por el título del tradicional torneo después de eliminar en las semifinales al Rayo Vallecano y Athletic, respectivamente.

Los verdiblancos, que no levantan este trofeo desde 2005 cuando vencieron al Osasuna en el Vicente Calderón, buscarán la cuarta corona en su historia para seguir ampliando su palmarés.

Y en la antesala a este cruce, el técnico Manuel Pellegrini se lanzó contra el equipo de José Bordalás acusándolos de cometer "acciones antideportivas". Esto, luego que fuese consultado sobre cómo afecta la derrota como local frente al Elche, por la Jornada 33 de LaLiga, que los aleja de los puestos de Champions League.

¿Cuántos títulos tiene Manuel Pellegrini?

"Hay derrotas y derrotas, hoy el equipo no tiene nada que cuestionarse. El Elche hizo un gol tras una jugada que parte del lateral. No sé si la palabra justo existe en el fútbol. Por eso es el deporte más popular. Un equipo llega muchas veces y no convierte, y el otro llega una y sí. Hoy llegamos varias veces y no pudimos convertir. Es lo que ha sucedido hoy. Esta es la manera que juega el Valencia, la diferencia es que no he visto que Elche hiciese acciones antideportivas. Felicito al Elche por como se defendió. Vamos a ver el sábado la cantidad de golpes y provocaciones... ojalá la final sea un partido de fútbol y que gane el mejor", dijo el Ingeniero en rueda de prensa.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, el estratega chileno aseguró que "una derrota tiene que afectar en la parte anímica 24 horas. Estábamos ilusionados por meternos en puestos UEFA Champions League, pero no se pudo dar. Este miércoles creo que el equipo estará completamente recuperado y pensando en la final del sábado".

Finalmente, el DT advirtió que "el Valencia es un rival difícil en muchos aspectos y recomendaré a mis jugadores tener la cabeza fría”, mientras que respecto al arbitraje sentenció: “No creo que el árbitro esté presionado y solo deseo que el partido esté condicionado por el rendimiento de ambos equipos".