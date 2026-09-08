La Agencia de Meteorología de Cataluña emitió una alerta de peligro —de nivel 4 sobre 6— por la intensidad de las precipitaciones en las comarcas del Baix Llobregat y el Barcelonès la mañana de este miércoles.

El Barcelona inicia su andadura en la Liga de Campeones de Europa este miércoles, con un enfrentamiento ante el Feyenoord en el estadio Camp Nou, en la primera jornada de la primera fase de la competición continental.

El diario "Sport" señaló que el partido europeo del Barcelona previsto para el miércoles se verá afectado por las condiciones meteorológicas, debido a las intensas lluvias esperadas durante la franja de la mañana.

Las previsiones apuntan a lluvias intensas que podrían superar los 90 litros por metro cuadrado en tres horas, acompañadas de tormentas y la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos. El periodo de máximo riesgo se concentra entre las 08:00 y las 14:00, aunque la situación meteorológica podría prolongarse durante la mayor parte del día.

El equipo "Juvenil A" (los jóvenes del Barcelona), dirigido por el técnico Pol Planas, será el primero de los conjuntos "blaugrana" en afrontar la tormenta, ya que el equipo catalán recibe a su homólogo el Feyenoord (sub-19) el miércoles a las 12:00 del mediodía en el estadio "Johan Cruyff", en un partido que representa el debut de ambos equipos en la Liga de Campeones Juvenil de Europa.

El estadio —situado en la localidad de Sant Joan Despí— se encuentra dentro del ámbito geográfico incluido en la alerta meteorológica. El partido coincide casi con el periodo de máximo riesgo, lo que significa que la evolución de las condiciones meteorológicas será foco de atención principal, tanto en las horas previas al encuentro como durante el propio partido.

La situación será diferente para el primer equipo, ya que el Barcelona se prepara para enfrentarse al Feyenoord a las 18:45, hora de España, un horario en el que se espera —según las previsiones actuales— que el pico de la situación meteorológica ya haya pasado y las condiciones hayan mejorado de forma notable.

En principio, no se espera que el partido se vea afectado negativamente por las lluvias, pero la principal incógnita tiene que ver con el estado del terreno de juego tras las intensas precipitaciones, ya que el césped del estadio "Spotify Camp Nou" se someterá a una dura prueba: las grandes cantidades de agua acumuladas en poco tiempo pondrán a prueba el sistema de drenaje del estadio, y el personal encargado del terreno de juego dispondrá de unas horas para tratar el césped y prepararlo de la mejor manera posible antes del inicio del partido.

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