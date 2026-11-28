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El Union Berlín ha reaccionado a su prolongada crisis deportiva y ha prescindido del entrenador Mauro Lustrinelli con efecto inmediato.

El club de Köpenick lo anunció a última hora del sábado, pocas horas después de perder 2-1 ante el FSV Mainz 05. Presentará a su sustituto «en los próximos días». Además, el director general Horst Heldt dejará su cargo en verano, una decisión tomada de mutuo acuerdo.

«Después de cinco meses de trabajo conjunto, debemos reconocer que el estilo de juego y los resultados de nuestro equipo profesional masculino ponen en peligro la permanencia en la Bundesliga», declaró el presidente del Union, Dirk Zingler, sobre la salida inmediata de Lustrinelli: «La aplicación de la línea de trabajo que acordamos en verano y los cambios en la plantilla realizados en consonancia con ella no han dado lugar a la evolución deportiva que buscábamos. Por eso hemos decidido reorganizarnos en lo referente al personal y a la estructura».

El club creará el puesto de director deportivo, que ocupará Maximilian Hoffmann, hasta ahora responsable de desarrollo del talento y encargado de servir de enlace entre el centro de formación de jóvenes y el departamento del primer equipo. En su nuevo cargo se responsabilizará de la planificación de la plantilla y dirigirá el equipo de ojeadores, según informó el club en un comunicado.

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«Junto con Horst Heldt, cuya profesionalidad y cualidades humanas valoramos mucho, hemos decidido poner fin a nuestra colaboración al término de la temporada. Hasta entonces, él, junto con Maximilian Hoffmann y todo el equipo, hará todo lo posible por lograr la permanencia también esta temporada y, finalmente, traspasar el área de forma ordenada a su sucesor», afirmó Zingler, que dará todos los detalles sobre las decisiones el domingo a las 13:00 horas.

Pocas horas antes, Lustrinelli aún se había mostrado combativo. Aseguró haber visto a su equipo disputar «el mejor partido a domicilio de la temporada» y que «el equipo también estaba en buena forma mental». El suizo llegó en verano procedente del FC Thun. Tras seis partidos consecutivos sin ganar en la Bundesliga, el Union había caído al 17.º puesto de la clasificación.