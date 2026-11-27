Compartir Sigue a GOAL en Google

El Liverpool atraviesa un gran momento en la Premier League, pero Andoni Iraola tendrá que medir sus decisiones sobre el once durante la próxima semana. Con partidos decisivos a la vista, dos de sus jugadores más importantes están a una tarjeta de cumplir una sanción obligatoria.

Anuncios

Mac Allister y Barcola, al límite de tarjetas

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, aumenta la presión sobre el Liverpool para mantener a su plantilla disponible durante una exigente sucesión de partidos. El equipo de Merseyside ha logrado recuperarse de una etapa difícil a principios de noviembre, cuando encadenó derrotas ante el Arsenal y el Fenerbahce.

Sin embargo, mientras prepara el próximo derbi contra el Everton, la amenaza de las sanciones planea sobre el vestuario. Según la normativa actual de la Premier League, cualquier jugador que acumule cinco tarjetas amarillas en los primeros 19 partidos de la temporada recibe automáticamente un partido de sanción. El Liverpool de Iraola no alcanzará ese límite de partidos hasta que se enfrente al Coventry el 2 de enero, por lo que aún le quedan varios compromisos importantes por delante.

Las principales preocupaciones del cuerpo técnico son el motor del centro del campo Alexis Mac Allister y el fichaje veraniego Bradley Barcola. Ambos han visto ya cuatro amarillas en la liga esta temporada, por lo que una sola entrada a destiempo podría enviarlos a la grada.

Mac Allister está al borde de la sanción desde que vio una amarilla en la victoria ante el Crystal Palace, aunque evitó nuevas tarjetas en la reciente goleada al Manchester United. Barcola, en cambio, acaba de entrar en la zona de peligro tras recibir una amarilla en la segunda parte del partido del pasado fin de semana.

Anuncios Anuncios

El problema del partido contra el Chelsea

Una sanción en este momento no podría llegar en peor momento para el Liverpool, especialmente con la visita a Stamford Bridge en el calendario. Según informa el Evening Standard, ambos entran ahora en una fase crítica en la que cada decisión arbitral podría tener enormes consecuencias para la dinámica del equipo.

Related Topics

Con el Leeds, el Tottenham y el Aston Villa entre los próximos rivales, hay muy pocos partidos «asequibles» en los que cumplir una sanción. Es probable que el cuerpo técnico hable en privado tanto con el francés como con el argentino campeón del mundo para asegurarse de que evitan protestas innecesarias o faltas tácticas que puedan acarrearles una sanción.

En una lucha por el título en la que las diferencias son mínimas, perder a dos titulares al mismo tiempo supondría un golpe importante para las aspiraciones del Liverpool de conquistar trofeos con su nuevo equipo técnico.

Anuncios

La profundidad de la plantilla, a prueba

Aunque Mac Allister y Barcola son las preocupaciones más inmediatas, no son los únicos jugadores del Liverpool que se acercan al límite disciplinario de la liga. El capitán Virgil van Dijk suma tres tarjetas amarillas esta temporada, las mismas que sus compañeros de defensa Ronald Araujo y Milos Kerkez.

Jeremy Jacquet y Victor Munoz han sido amonestados dos veces cada uno, por lo que cuentan con algo más de margen antes de alcanzar el primer límite de cinco tarjetas. Esta acumulación de amonestaciones en la plantilla significa que Iraola podría tener que recurrir a los jugadores menos habituales antes de lo previsto, sobre todo si se produce una lluvia de tarjetas en un derbi local de la intensidad del que disputarán contra el Everton.

Anuncios

La situación defensiva se complica aún más por el estado físico de Victor Munoz, que intenta recuperarse de unas molestias leves a tiempo para el inicio del partido del domingo. Si Munoz no llega en condiciones, aumentará todavía más la presión sobre el resto de defensas para evitar ver una tarjeta.