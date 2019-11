¿Peligra amistoso entre Perú y Chile?

Este miércoles el camarín de La Roja sostendrá una reunión con la ANFP para evaluar una hipotética suspensión del duelo del próximo 19 de noviembre.

El amistoso entre Perú y , del próximo 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, corre riesgo de suspenderse debido a la delicada situación que afecta al país tras las masivas protestas que se han desatado en todo el territorio.

En las últimas horas, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, no confirmó que se lleve a cabo el compromiso puesto que este miércoles los jugadores de La Roja -junto al cuerpo técnico- se reunirán para manifestar sus posturas y determinar los pasos a seguir.

"Este miércoles se reunirán los jugadores en el camarín con el cuerpo técnico y se tomarán las decisiones adecuadas, sabemos que ellos tienen una voz, pero el partido es importante", dijo el timonel del organismo.

Esto, luego de las declaraciones de Charles Aránguiz, quien propuso que el duelo no se realice. "Hay un ambiente difícil y mi opinión es que no se debiera jugar, para respetar lo que está pasando en el país. Es un tema que se puede conversar en Juan Pinto Durán y ver lo mejor", indicó el volante de . "Lo que está pasando en el país es serio. Yo creo que no se debiera jugar, pero es un tema a conversar", añadió.

"El partido tiene programación en Lima y un contrato para el 19 de noviembre. El hecho de que sea en Lima facilita la realización del partido. No quiero hacer ficciones, pero entendemos que la Selección y el cuerpo técnico tienen voces que considerar”, agregó al respecto Moreno. "Tenemos varios escenarios planteados y la realidad es muy dinámica, pero hay un sentido de realidad que se debe imponer. Todo se definirá este miércoles", cerró.

Eso sí, las palabras del dirigente encendieron las alarmas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "Sinceramente, veo muy difícil suspender el partido del próximo martes. Nosotros ya estamos a fondo en la organización del evento. Incluso, ya se comenzaron a vender las entradas y está todo listo. Para nuestro organismo, el partido se juega de todas maneras", dijo Elkin Sotelo, gerente de comunicaciones, en diálogo con La Cuarta.

"Ya habíamos acordado con la Federación Chilena que tenía plenas libertades para traer el plantel que le pareciera necesario. Pero no hemos entrado en conversaciones sobre algún cambio al respecto", sentenció. ¿Se juega?