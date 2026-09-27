Este sábado se produjo en Eindhoven una pelea multitudinaria entre aficionados del VVV-Venlo y, presuntamente, del PSV, según informa, entre otros medios, Omroep Brabant. La reyerta entre unos 70 hinchas tuvo lugar en la estación de Strijp-S y en el Klokgebouw.

Un autobús con aficionados del VVV se dirigía este sábado a FC Volendam para disputar un partido fuera de casa en la Keuken Kampioen Divisie. Aún no se sabe por qué el autobús de los aficionados se detuvo de camino en Eindhoven, aunque el citado medio informa de que fue para poder tomar algo.

En el lugar donde se detuvieron los seguidores del VVV, los limburgueses probablemente se encontraron con aficionados del PSV. Se produjo una pelea, tras la cual la policía acudió en masa. Se desplegaron prácticamente todas las unidades disponibles y también se utilizó un perro policía. Según un portavoz, así se evitó una mayor escalada.

En la estación de Strijp-S, los aficionados del VVV fueron rodeados. Tras una comprobación individual, los seguidores desplazados pudieron volver a subir al autobús. El autobús, por cierto, fue enviado de vuelta en dirección a Venlo, ya que esos aficionados dejaron de ser bienvenidos en Volendam.

Por otro lado, la policía de Eindhoven, que sigue investigando el incidente, no practicó ninguna detención. Eso sí, también gracias a las imágenes de las cámaras, está claro quiénes estuvieron implicados en la pelea.

Tras el altercado, la policía buscó armas, que no fueron halladas. El VVV, por cierto, perdió el partido fuera de casa contra el Volendam por 3-2.