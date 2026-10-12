El Barcelona continúa con sus movimientos en el mercado de fichajes en busca de elementos capaces de reforzar su plantilla para la próxima temporada, y ha situado al francés Andy Diouf, centrocampista del Inter de Milán, entre sus opciones posibles, después de que llamara la atención con su destacado rendimiento con el conjunto italiano, en medio del interés del Chelsea y del Paris Saint-Germain por contratarlo.

Según la información publicada por el periodista especializado en el mercado de fichajes Ekrem Konur, citando informes italianos, el Barcelona se ha sumado a la carrera de los clubes interesados en incorporar a Diouf, de 23 años, después de que los ojeadores del club catalán siguieran su última actuación con la selección de Francia y mostraran su admiración por sus cualidades físicas y su polivalencia dentro del campo.

Diouf destaca por una flexibilidad táctica que le otorga la capacidad de ocupar varias posiciones, ya que sabe jugar en el centro del campo en sus distintos roles, además de poder participar en ambas bandas como extremo y desempeñar las funciones de lateral izquierdo.

Su fuerza física, su capacidad para recorrer distancias y su contribución a la construcción de los ataques le aportan un valor añadido para los equipos que se basan en el ritmo rápido y las transiciones ofensivas.

El Inter se aferra a sus servicios

El jugador francés se incorporó al Inter de Milán en el verano de 2025 procedente del Lens, por unos 20 millones de euros.

Tras un periodo de adaptación, comenzó a afianzarse en los planes del entrenador Cristian Chivu, que lo ha utilizado principalmente en la posición de lateral derecho.

Diouf ha firmado un inicio de temporada fuerte, después de registrar 3 asistencias en 5 partidos en los que participó como titular en la Serie A, algo que ha elevado su cotización y ha atraído el interés de varios grandes clubes europeos.

El Chelsea parece ser uno de los principales interesados en hacerse con los servicios del jugador, mientras el Barcelona y el Paris Saint-Germain continúan vigilando su evolución, con la intención de evaluar la posibilidad de moverse para incorporarlo.

Pero cerrar la operación no será fácil, ya que Diouf está vinculado al Inter de Milán por un contrato que se extiende hasta junio de 2030 y el club italiano se mantiene firme en conservar a sus elementos prometedores.

Hasta el momento, el Barcelona no ha presentado una oferta oficial, aunque el jugador ha entrado en los planes de su dirección deportiva entre las opciones que merecen seguimiento antes del próximo mercado de fichajes.

Diouf fue convocado por primera vez con la selección francesa dirigida por Zinedine Zidane durante el pasado parón internacional, y participó ante Bélgica el 28 de septiembre, así como en el partido que se disputó en Francia el 5 de octubre.