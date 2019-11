Peláez: “Queremos que Pulido se quede en Chivas”

El dirigente dio un voto de confianza al delantero campeón de goleo en el Apertura 2019.

En su presentación como director deportivo de , Ricardo Peláez confirmó que buscarán retener a Alan Pulido, con quien aún tienen un año de contrato y trascendió en las últimas horas el interés de San José Earthquakes por llevarlo a la .

“Si mal no recuerdo el contrato de Alan es hasta agosto del 2021, ya hemos platicado con él y queremos que se quede (en Chivas)”, explicó en la sala de prensa del Estadio Akron.

Así quedó la Liguilla del Apertura 2019 de la 🇲🇽🔥



1️⃣ solo grande, 3️⃣ norteños y 3️⃣ del Bajío



¿Quién se lleva la 🏆? 🤔 pic.twitter.com/QdAKXRpqYN — Goal (@goalmex) November 25, 2019

“El objetivo no es hacer dinero, es el éxito deportivo y darle alegrías a la afición y esto viene desde el legado de Jorge Vergara y eso no tiene precio. Nos vamos a quedar con la mejor base. La idea es que Alan se quede y vamos a hablar con su representante para aclarar algunos puntos”, agregó el dirigente.

Peláez Linares confirmó que Fernando Beltrán y Oribe Peralta continuarán formando parte de la plantilla para el Clausura 2020. “Lo conozco (a Oribe). A Mier de ese momento (Mundial de 2014), conozco a Miguel Ponce, a todos, unos de cerca, otros de lejos. He hablado con ellos, he tenido pláticas importantes con el cuerpo técnico, he tenido tiempo para estar cerca de ellos, observar fortalezas y debilidades, tomar las mejores decisiones y que Chivas recupere el camino. Oribe se queda”, dijo.