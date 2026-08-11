El AZ y Peer Koopmeiners seguirán oficialmente juntos durante más tiempo. El club confirmó este martes que el centrocampista ha renovado por un año y ahora queda vinculado hasta mediados de 2029.

Koopmeiners debutó en 2021 con el primer equipo del AZ, pero tuvo una progresión menos rápida que su hermano Teun, actual jugador de la Juventus, y fue cedido en dos ocasiones, al Excelsior y al Almere City.

Tras su regreso, el centrocampista de 26 años se ha convertido en un jugador importante para el AZ, donde la temporada pasada, en parte debido a los problemas físicos de Jordy Clasie, fue titular casi cada semana.

También esta temporada, Koopmeiners ha empezado con fuerza. Como capitán, recientemente pudo alzar la Johan Cruijff Schaal tras la contundente victoria sobre el PSV (0-4). Koopmeiners fue importante con, entre otras cosas, su asistencia en el 0-2.

A principios de este verano, Koopmeiners despertó el interés concreto de, entre otros, el Club Brujas, pero el traspaso no se concretó. «Al final, por la sensación de lo mucho que el AZ quiere retenerte y todo el aprecio que siento aquí en el club», cuenta en los canales del club. «Y la historia que tengo aquí en el club, por supuesto, también influye».

Hace diecisiete años se incorporó a la cantera de Alkmaar. «El AZ significa muchísimo para mí. Llevo más tiempo en el AZ que fuera del AZ en mi vida. Aquí he crecido, casi me he criado. Puedo compartir mi experiencia con los chicos más jóvenes. Y ellos también pueden esperar eso de mí», afirmó Koopmeiners.

«Cuando pienso en Koopmeiners, pienso en el AZ», dice el director técnico Niels van Duinen. «Alguien que lleva el club en el corazón y que al mismo tiempo es una magnífica carta de presentación para nosotros. Peer es un auténtico jugador de equipo. Nunca se esconderá y en los últimos años ha crecido hasta convertirse en un jugador muy importante dentro de este equipo».