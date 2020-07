Pedro Troglio desea poder jugar contra el Montreal Impact en Honduras

El técnico del Olimpia habló sobre el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions de CONCACAF frentre al equipo de Canadá.

A la espera de que la CONCACAF defina cuándo, cómo y dónde se jugarán los partidos restantes de la competencia continental, Pedro Troglio dijo que la humedad puede ser un factor determinante para el partido entre el equipo que el dirige, Olimpia, y el de Canadá y por eso desea que se pueda disputar en suelo hondureño.

"Me gustaría jugar en Honduras porque claramente tenemos ventaja por el calor y la humedad, cosas que sirven un montón. Lo que sí, deseo que se juegue cuanto antes y poder verme entre los cuatro mejores de la Champions de CONCACAF", manifestó a Fútbol a Fondo el argentino que supo ser subcampeón del mundo en el Mundial FIFA de 90 y en donde compartió equipo con Diego Armando Maradona.

"A mí me gustaría jugar el partido en Honduras, pero si no podemos yo no tengo problemas de hacerlo en cualquier lado. Gracias a Dios el fútbol sigue siendo 11 contra 11, una pelota, los arbitros y gana el que más goles mete en el arco del portero que no comió con nosotros al mediodía, como dice Carlos Bilardo, no hay misterio" continuó el entrenador de los merengues.

"No hay nada más lindo en el fútbol que jugar con gente, es una linda experiencia. El fútbol es parte del folclore popular, pero tenemos que adaptarnos a jugar de esta forma hasta que todo esto pase", concluyó el rioplatense que se encuentra en cuarentena lejos de su familia y aprovecha su tiempo libre para ver cuanto partido sea televisado.