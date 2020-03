Pedro Porro viola la cuarentena, se enfada por ser multado y luego pide disculpas

El jugador del Valladolid, protagonista de una historia particular en medio del caos por el coronavirus.

Pedro Porro, futbolista del Real , ha sido protagonista en la jornada del lunes ya que fue multado por ir a comprar al centro de la ciudad vallisoletana, cuando su domicilio, en realidad, indica que vive en Boecillo, localidad situada a 15 kilómetros de la capital castellana. Por esa razón, los agentes de la autoridad le han llamado la atención y le han multado con 600 euros, una situación que el futbolista explicaría más tarde en las redes sociales, primero con enfado y luego con tranquilidad, pidiendo las disculpas del caso.

En un mensaje escrito en su cuenta oficial de Twitter, Porro contó que le habían multado por ir a hacer la compra ya que vive “en un pueblo muy chiquito” pese a que en la localidad boecillana hay varias tiendas y un supermercado, y en Laguna de Duero, a cinco kilómetros, hay varios supermercados más. Pese a ello, el jugador del (está cedido en el Pucela) se desplazó 15 kilómetros hasta el centro de la ciudad.

"Estoy muy enfadado por cómo hablan algunas personas, por cómo se dirigen a ti, con mala educación. Yo sólo pido que nadie es más que nadie hablando con respeto se llega a muchos lados", empezó explicando vía Twitter.

Y continuó: "Lo pongo para que sepáis que aunque necesitéis cualquier cosa, no salgáis de casa, la cosa está muy fea (...) La multa me da igual… pero por lo que no voy a pasar es porque se me falte al respeto. Preguntándome que qué hacía aquí si yo era de Don Benito, Badajoz", agregó. Y acabó pidiendo respeto “a los que verdaderamente salen sin motivos y no los multan”. Finalizó su mensaje con un #Quedateencasa.

Sin embargo, horas más tarde, Porro borró la publicación y, más calmado, pidió disculpas a través de un nuevo mensaje público: "Esta mañana he cometido un error y quiero pedir disculpas públicamente (...) No ayudó que en mi DNI aparezca como domicilio mi casa familiar, en Don Benito, Badajoz, y los agentes no entendían qué hacía allí, lo cual conllevó a que me abriesen un expediente sancionador que, por supuesto, asumiré. He respetado la cuarentena al máximo, pero hoy me equivoqué y espero que sirva para que otras personas lo piensen dos veces antes de desplazarse sin tratarse de una causa de fuerza mayor", añadió.