La búsqueda del Al-Hilal de un nuevo extremo derecho ha dejado de ser un simple movimiento habitual en el mercado de fichajes, para convertirse en uno de los asuntos más destacados que se imponen a la directiva del "Líder" durante el periodo actual, especialmente con la vinculación del brasileño Malcom de Oliveira a una salida del equipo, y el deseo del club de proporcionar un sustituto capaz de reemplazarlo con rapidez.

El Al-Hilal ya se ha movido durante el periodo pasado hacia varios nombres ofensivos, y abrió líneas de contacto con más de un jugador, aunque sus intentos no alcanzaron el final deseado en algunos de los casos, de manera que las miradas se dirigen actualmente hacia el portugués Pedro Neto, estrella del Chelsea inglés, como una de las opciones más destacadas sobre la mesa del club.

Neto: ¿la solución esperada o un simple sustituto de Malcom?

Fichar a Pedro Neto puede parecer lógico sobre el papel, especialmente porque el jugador posee múltiples características ofensivas, y puede jugar en más de una posición dentro de la línea de ataque, además de su velocidad y su capacidad para generar ocasiones y moverse entre líneas, aspectos que podrían dar a Simone Inzaghi soluciones adicionales durante la temporada.

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Pero la pregunta más importante para el Al-Hilal es: ¿se ha elegido a Neto porque es la mejor opción a nivel técnico, o porque se ha convertido en la solución disponible tras el tropiezo de varias operaciones? La diferencia entre ambos casos es grande, porque el club que compite por todos los títulos necesita fichar a un jugador que encaje en su proyecto, y no un simple nombre para tapar el vacío que dejará Malcom.

El Al-Hilal buscaba desde el principio un extremo capaz de jugar por la banda derecha y aportar velocidad y dinamismo al tercio ofensivo, y con la proximidad de la salida de Malcom, fichar a un nuevo jugador se ha convertido más en una necesidad que en un lujo. Por ello, el verdadero valor de Neto estará ligado a su capacidad de aportar aquello de lo que el equipo carecía, y no solo a la marcha de otro jugador extranjero.

Un fichaje ganador si el Al-Hilal aprovecha su potencial

Desde el punto de vista técnico, Neto posee lo que lo habilita para ser realmente un fichaje ganador, pues no es un extremo que dependa solo de la velocidad y el regate, sino que sabe generar juego, moverse por los espacios e intercambiar posiciones con sus compañeros, además de que puede pasar rápidamente del estado defensivo al ofensivo, características que encajan con el juego ofensivo que Inzaghi ha declarado querer aplicar en el Al-Hilal.

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Además, la variedad de sus funciones concede al técnico italiano un mayor margen de maniobra, ya que se le puede utilizar en la banda o cerca del delantero, dándole la libertad de entrar en zonas interiores y crear superioridad numérica en las áreas de peligro, algo que podría hacer que la línea de ataque del Al-Hilal sea más flexible.

Pero el éxito del fichaje no lo determinarán únicamente los nombres o la reputación, sino la capacidad de Neto de adaptarse rápidamente al equipo, de compenetrarse con sus estrellas y de soportar la magnitud de la presión que existe dentro del Al-Hilal. Por ello, su llegada no significa automáticamente que el club haya encontrado la solución ideal.

Al final, Pedro Neto permanece entre dos posibilidades claras: o se convierte en un fichaje ganador que reconfigure el ataque del Al-Hilal y otorgue a Inzaghi una nueva arma, o se convierte en un simple jugador fichado para cubrir la posición de extremo derecho tras la salida de Malcom y el tropiezo de otras opciones.

Y la verdadera respuesta no vendrá del valor del fichaje ni del ruido que lo rodea, sino del nivel de Neto cuando empiece a trabajar sobre el terreno de juego con la camiseta del "Líder".