Pedri, la estrella del Barcelona, aseguró que el partido ante el Valencia fue difícil, a pesar de la victoria por un contundente 5-0.

El Barcelona logró un amplio triunfo sobre el Valencia por (5-0) en el estadio de Mestalla, en un encuentro en el que el conjunto catalán impuso su dominio total, para colocarse en solitario en lo más alto de LaLiga y enviar un potente mensaje antes del inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

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Pedri declaró enel canal Movistar: "Algunos podrían decir que fue un partido fácil por el resultado, pero aquí las cosas nunca son fáciles. Es un partido para mantener alta nuestra confianza y seguir sumando puntos".

Y añadió: "La gente siempre quiere un delantero que marque 40 goles. Tenemos jugadores capaces de hacerlo. Contamos con muchos jugadores que pueden jugar en la línea de ataque. Este año no vamos a sufrir por falta de goles".

Pedri prosiguió: "La gente dice que Rodri y yo no nos entendemos, pero jugar con él es muy cómodo. Rara vez pierde el balón y ayuda mucho en defensa. Nos iremos conociendo mejor y, con más partidos, seremos mejores".

Y concluyó: "Gracias por los aplausos en el estadio de Mestalla. Es algo muy especial escucharlos en el campo de un rival. Les deseo suerte en el resto de la temporada; nosotros tenemos que aspirar a ganarlo todo. Somos el Barcelona".

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