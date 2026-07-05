Pedri: «La estrella portuguesa me ha sorprendido... Y enfrentarme a Messi en la final es el sueño de mi vida»

Pedri, estrella del centro del campo de la selección española, sueña con repetir el histórico gol de Andrés Iniesta en el Mundial. Además, asegura que España está preparada para el difícil partido contra Portugal en octavos de final y expresa su deseo de enfrentarse a la leyenda Lionel Messi en la final.

Sobre su anterior pronóstico de que Cabo Verde sería la revelación del Mundial, Pedri declaró al diario AS: «Sí, es un Mundial muy complicado y muy igualado, en el que muchas selecciones que, en teoría, partían como favoritas han empezado perdiendo partidos, independientemente de si luego lograron darle la vuelta al marcador o no. Este Mundial es de un nivel altísimo y hay que felicitar a Cabo Verde: ha hecho un torneo impresionante y no ha perdido en los 90 minutos».

Sobre sus primeros recuerdos del Mundial y el jugador que le marcó, Pedri dijo: «Recuerdo el Mundial que ganamos; tenía ocho años y sobre todo la final, que todos recuerdan. Elijo a Andrés Iniesta porque lo seguía desde pequeño y nos regaló el gol que nos hizo felices a todos».

Sobre la comparación que hizo el exentrenador Luis Enrique entre él y Andrés Iniesta, y la posibilidad de marcar un gol similar, Pedri declaró: «(Sonríe) He soñado con marcar un gol así, lo he soñado muchas veces, y cualquier jugador de la actual convocatoria sueña con marcar ese gol, pero aún queda mucho para llegar a una supuesta final, y debemos mantener los pies en el suelo, porque el próximo partido será complicado y tenemos que mantener la calma».

Sobre el duelo en el centro del campo contra el portugués Vitinha, Pedri añadió: «Vitinha es un jugador de primera categoría, sobre todo en el control del balón y en cómo gestionar el ritmo del partido. Cuando me enfrenté a él, me sorprendió su gran capacidad para correr; no para nunca y siempre pasa el balón a su compañero desmarcado. Como he dicho, es un gran jugador y uno de los mejores centrocampistas del mundo».

Sobre el papel del entrenador alemán Hans Flick, su influencia desde su llegada al Barcelona y la naturaleza de sus exigencias, Pedri dijo: «Ante todo, me colocó en la base del juego para tener el balón siempre cerca. Luis Enrique me pedía bajar a recibir, pero Flick me libera y nos transmite una mentalidad ganadora y competitiva, y eso ha cambiado nuestra mentalidad. Debemos agradecerle que haya transformado al Barcelona».

Al final, habló de la leyenda Lionel Messi y la posibilidad de enfrentarlo en la final: «Sería fantástico, porque significaría que estamos en la final del Mundial. Disfruto viéndolo ahora y ya lo hacía cuando entrenaba a su lado. Lo que hace a su edad es una locura; solo se puede con su calidad. Para mí, es el mejor de la historia».