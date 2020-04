Pedri González: "Me fijo mucho en Andrés Iniesta y Frenkie De Jong"

El joven jugador del Barcelona, todavía cedido en Las Palmas, confiesa su admiración y pasión por el club azulgrana

Con tan solo 17 años, ha sido una de las sensaciones de La Liga SmartBank ,mostrando todo su repertorio en . Y es que Pedro González, conocido futbolísticamente como Pedri, apunta a ser una de las próximas estrellas del fútbol español.

El no dudó y apostó por él cuando todavía tenía 16 años, si bien continuó cedido en el equipo insular: "Desde que vi el Barça no dudé. Siempre lo había querido. Que te llamen otros te enorgullece, pero el Barça es el equipo de mis sueños y firmaría con los ojos cerrados otra vez. Es el club por el que siempre he querido fichar, ha sido el club de mis sueños desde pequeño. A veces pienso: “Si me pudiera quedar...”, pero tengo que estar centrado en terminar en Las Palmas, si finalmente se reanuda la competición. Lo que tenga de venir, ya vendrá", comentó en una entrevista a Mundo Deportivo.

"Mi abuelo, mi padre y toda mi familia han sido siempre muy del Barcelona y me han inculcado el sentimiento culé. Imagínate la alegría que me dio cuando me llamó el Barça. Al principio no se lo creían, como yo. Estaban en shock, se pusieron todos muy contentos".

A pesar de su corta edad, ha sido uno de los más destacados de la temporada, algo complicado teniendo en cuenta la dureza de la liga: "Al principio noté la diferencia porque la gente es mucho más fuerte, más rápida, y con más ritmo, pero si tienes juego y cabeza, todo es más fácil. Me adapté y cuanto más jugaba, más a gusto estaba. Se trata de tener cabeza y pensar más que el rival porque por fuerza no los ganaré.En los entrenamientos iba probando cosas y si me salían bien después las aplicaba en los partidos".

"Mi primera referencia es Andrés Iniesta. Me encanta su fútbol y lo listo que es dentro del campo. Para mí cómo juega es arte. Y ahora me encanta Frenkie de Jong y me fijo mucho en él. El fútbol de Setién es el que me gusta practicar. Me encanta el juego asociativo y posicional y que el Barça tenga un entrenador así porque creo que me puede ayudar a mi manera de jugar".

Sobre la actual situación y el parón por el coronavirus, Pedri lamenta lo ocurrido y espera volver pronto a hacer lo que más disfruta haciendo, jugar: "Es una situación difícil para todos más allá del fútbol. A nivel personal, me estaba sintiendo muy a gusto. El parón nos ha fastidiado, pero estoy con muchas ganas de volver. Dependerá de lo que diga el Gobierno, pero espero que pase rápido y que podamos entrenar y jugar, que es lo que más nos gusta. Ahora me levanto y me pongo con los ejercicios que nos pasa el preparador físico. Nos envía un video explicativo y sigo la rutina. Como, descanso y, si me apetece, salgo a jugar al patio con el balón. Eso no lo tiene todo el mundo y se agradece poder salir a coger aire".