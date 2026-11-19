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El defensa serbio del Milan habla de su experiencia en Italia y de otros asuntos.

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El defensa serbio Strahinja Pavlovic participó en el pódcast serbio SS Calcio. El defensa del Milan habló en profundidad de su experiencia en Italia y contó también algunas anécdotas divertidas de estos años en el club. Estas fueron sus declaraciones:

El año con Allegri:

«Trabajar con Allegri ha sido muy útil para mí. Bajo su dirección es cuando más he progresado desde que llegué a Italia. Como defensa, tengo buena velocidad, fuerza y capacidad para salir con el balón en los pies. También puedo incorporarme al ataque y marcar, pero el aspecto táctico siempre ha sido una de mis carencias. Solo aprendí los fundamentos cuando llegué al primer equipo del Partizan. Para la forma en que los italianos entienden el fútbol, iba un poco retrasado, porque sus jugadores empiezan a aprender ciertos conceptos desde muy pequeños».

¿Los rivales más fuertes a los que se ha enfrentado?

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«En el plano físico, el duelo más duro fue, sin duda, contra Romelu Lukaku. Pero también Marcus Thuram: es fuerte, rápido y muy hábil con el balón en los pies. Con Lautaro, en cambio, hay que estar muy atento dentro del área: si no lo marcas de cerca, te marca. No puedes dejarle espacio».

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Sobre su relación con Diego Moreira:

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«Ni siquiera sabía que era hijo de Almami (histórico jugador del Partizan, nota de la redacción). Es un chico fantástico, realmente estupendo. Sabe algunas palabras en serbio. Conocí a su padre durante un entrenamiento. Hablamos del Partizan, por supuesto. Fue muy bonito verlo; lo recuerdo de cuando jugaba en Serbia. Suelo bromear con Moreira y le digo que, al final de nuestras carreras, tendremos que jugar al menos una temporada en el Partizan. Le recuerdo que soy tres años mayor que él, así que tendrá que hacer un pequeño sacrificio para que podamos volver juntos. Es una gran persona. En nuestro grupo hay un ambiente fantástico. Es una auténtica alegría estar en el Milan».

Sobre Conceiçao:

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«Conceiçao prohibió la Nutella y desde entonces no nos la han vuelto a dar (ríe, nota de la redacción). Él era... Es un buen tipo, me cae bien, pero tenía métodos "a lo Hitler". Íbamos fuera a jugar un partido y, en el hotel, nos separábamos: los jugadores se quedaban entre ellos y todos los demás, fuera. Las rodilleras y las coderas eran obligatorias en los entrenamientos; hiciera una temperatura bajo cero o de 35 grados, había que llevarlas. Tres días antes de un partido, algunos futbolistas fueron a un concierto y se quedaron hasta las 23:00... Tenía asistentes, o espías si queréis, que le informaban, y montó tal circo que no permitió jugar en el siguiente partido a ninguno de aquellos cinco o seis jugadores».

Otra anécdota sobre Conceiçao, de cuando acababan de nombrarlo entrenador del Milan: «Llegó 40 minutos tarde a la primera reunión; todos los jugadores y la directiva lo estaban esperando, y él estaba en su despacho. Solo quería dejar claro a todos quién mandaba. Lo hizo a propósito (ríe, nota de la redacción)».