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El defensa serbio del Milan habla de su experiencia en Italia y aborda diversos temas.

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El defensa serbio Strahinja Pavlovic participó en el pódcast serbio SS Calcio: el defensa del Milan habló en profundidad de su experiencia en Italia y reveló anécdotas divertidas de estos años en el club. Estas fueron sus declaraciones:

El año con Allegri:

«Trabajar con Allegri ha sido muy útil para mí. Bajo su dirección es cuando más he progresado desde que llegué a Italia. Como defensa, tengo buena velocidad, fuerza y capacidad para salir con el balón en los pies. También soy capaz de incorporarme al ataque y marcar, pero el aspecto táctico siempre ha sido una de mis carencias. Solo aprendí lo básico cuando llegué al primer equipo del Partizan. Según la forma de entender el fútbol de los italianos, iba un poco retrasado, ya que sus jugadores empiezan a aprender ciertos conceptos desde muy jóvenes».

¿Los rivales más fuertes a los que te has enfrentado?

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«En el plano físico, el duelo más duro fue, sin duda, contra Romelu Lukaku. Pero también Marcus Thuram: es fuerte, rápido y muy hábil con el balón en los pies. Con Lautaro, en cambio, hay que tener mucho cuidado dentro del área: si no lo marcas de cerca, te marca. No puedes dejarle espacio».

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Sobre su relación con Diego Moreira:

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«Ni siquiera sabía que era hijo de Almami (histórico jugador del Partizan, nota de la redacción). Es un chico fantástico, realmente estupendo. Sabe algunas palabras en serbio. Conocí a su padre durante un entrenamiento. Hablamos del Partizan, por supuesto. Fue muy bonito verlo; lo recuerdo de cuando jugaba en Serbia. A menudo bromeo con Moreira y le digo que, al final de nuestras carreras, tendremos que jugar al menos una temporada en el Partizan. Le señalo que soy tres años mayor que él, así que tendrá que hacer un pequeño sacrificio para que podamos volver juntos. Es una persona realmente estupenda. En nuestro grupo hay un ambiente fantástico. Es una verdadera alegría estar en el Milan».

Sobre Conceiçao:

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«Conceiçao prohibió la Nutella y desde entonces no nos han vuelto a dejar tomarla (ríe, nota de la redacción). Él era... Es un buen tipo, me cae bien, pero tenía métodos "a lo Hitler". Viajábamos para jugar un partido fuera y, en el hotel, nos separábamos: los jugadores estaban entre ellos y todos los demás se quedaban fuera. Las rodilleras y las coderas eran obligatorias en los entrenamientos, tanto si la temperatura estaba bajo cero como si hacía 35 grados. Tres días antes de un partido, algunos futbolistas fueron a un concierto hasta las 23:00... Tenía asistentes, o espías si queréis, que le informaban, y montó tal circo que en el siguiente partido no se permitió jugar a ninguno de aquellos cinco o seis jugadores».

Otra anécdota sobre Conceiçao, de cuando acababan de nombrarlo entrenador del Milan: «Llegó 40 minutos tarde a la primera reunión; todos los jugadores y la directiva lo estaban esperando, y él estaba en su despacho. Solo quería dejar claro a todos quién mandaba. Lo hizo a propósito (ríe, nota de la redacción)».