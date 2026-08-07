El portugués Paulo Sérgio, nuevo director técnico del club marroquí Wydad, reveló las razones que le llevaron a aceptar dirigir al equipo, subrayando que su deseo de competir por títulos fue el factor decisivo en su decisión, a pesar de haber recibido ofertas económicas mayores de clubes de Oriente Medio.

Paulo Sérgio afirmó, en declaraciones recogidas por el sitio marroquí "Le Site Info Sport", que el Wydad le dio una oportunidad real de volver a competir por títulos, algo que había echado en falta durante sus últimas etapas como entrenador.

El técnico portugués dijo: "En el Wydad tengo una oportunidad real de competir por títulos, algo que no tuve la ocasión de hacer durante los últimos años, por lo que ese factor tuvo una gran influencia en mi decisión".

Paulo Sérgio explicó que recibió ofertas de varios clubes de Oriente Medio que superaban a la del Wydad en el aspecto económico, pero prefirió el proyecto deportivo que le presentó el club marroquí.

Y añadió: "Estaba negociando con varios clubes de Oriente Medio, y sus ofertas económicas eran más altas, pero preferí al Wydad. Para mí, el proyecto deportivo del club es muy atractivo, y esa fue una de las razones más importantes que me llevaron a elegirlo".

Nueva directiva y ambiciones diferentes

Sérgio señaló que el Wydad busca abrir una nueva página tras la temporada pasada, subrayando que los cambios en la directiva que ha vivido el club le dieron una gran confianza en el proyecto.

Dijo: "La temporada pasada el Wydad terminó el campeonato en el quinto puesto, pero la directiva cambió, y hay un nuevo equipo trabajando con una visión clara que busca hacerlo todo de la mejor manera posible".

El técnico portugués concluyó sus declaraciones subrayando que el trabajo ya ha comenzado, y que el objetivo principal es devolver al Wydad a su lugar natural entre los grandes del continente africano.

Dijo: "Empezamos a trabajar el lunes, y tenemos la ambición de competir por títulos y conquistar copas, algo propio de uno de los clubes más fuertes y famosos de África. Y creo que la nueva directiva nos dará la oportunidad de reconstruir el equipo y encaminarlo por la senda correcta".