Paulo Fonseca deja el Lyon para dirigir al Sporting y el club de la Ligue 1 carga contra su «inesperada» marcha a mitad de temporada

Compartir Sigue a GOAL en Google

Paulo Fonseca ha sido nombrado oficialmente nuevo entrenador del Sporting tras su repentina salida del Lyon a mitad de temporada. El club francés expresó su profundo pesar por la inesperada marcha, que llevó al equipo portugués a pagar una importante indemnización de 5 millones de euros para hacerse con sus servicios.

Anuncios

Fonseca sella su regreso al banquillo del Sporting

Fonseca ha sido nombrado oficialmente nuevo entrenador del Sporting y pone fin a una exitosa etapa de más de año y medio al frente del Lyon. El técnico portugués, de 53 años, regresa a su país para hacerse cargo de una plantilla muy competitiva.

Llega para sustituir de forma permanente a Rui Borges al frente del club lisboeta. El Sporting allanó recientemente el camino para que este fichaje de renombre se produjera en plena temporada. El club anunció el domingo que había iniciado formalmente conversaciones para rescindir el contrato de Borges. Esa rápida gestión permitió a Fonseca ocupar sin demora el puesto vacante.

El Lyon expresa su profundo pesar

El repentino cambio de entrenador ha dejado, como era de esperar, un sabor amargo en Francia. El Lyon, no obstante, obtuvo del Sporting la indemnización obligatoria de 5 millones de euros para liberar oficialmente a su técnico. La brusca marcha a mitad de temporada pilló completamente desprevenido al club francés.

En un contundente comunicado oficial, el Lyon confirmó que «lamenta profundamente» la «decisión inesperada» de Fonseca. La directiva del club expresó su enorme frustración por las circunstancias que rodean la marcha y destacó su decepción, especialmente por «el momento en que se produce, a mitad de temporada».

Anuncios Anuncios

Un cambio de rumbo decisivo a mitad de temporada

Fonseca llega a su nuevo club con el Sporting bien situado para luchar por títulos importantes en varios frentes esta temporada. Actualmente ocupa el tercer puesto en la disputada lucha por el título de la Liga Portugal.

Related Topics

Además, el conjunto portugués ocupa una destacada sexta posición en la clasificación de la Champions League tras sumar nueve puntos hasta ahora. Se espera que Fonseca mantenga esa buena trayectoria europea. Mientras tanto, deja atrás a un Lyon que pelea en sus propias competiciones. El club francés marcha tercero en la Ligue 1 y ocupa una cómoda duodécima posición en la tabla de la Europa League.

Maciel asume el mando en Francia

Tras la rápida marcha de Fonseca a Lisboa, el Lyon ha actuado de inmediato para cubrir la vacante en el banquillo. Jorge Maciel, hasta ahora asistente de confianza de Fonseca, dará un paso al frente. Maciel se hará cargo del primer equipo de forma interina durante el futuro próximo. Tendrá la importante tarea de dar estabilidad al equipo mientras la directiva inicia una búsqueda exhaustiva de un sustituto permanente.

Anuncios

En Portugal, Fonseca intentará empezar con buen pie cuanto antes junto a sus nuevos jugadores. Se hace cargo de una plantilla con talento que aspira a conquistar títulos importantes esta temporada.