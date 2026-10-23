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Paulo Fonseca ha defendido con firmeza su decisión de alinear a un Lyon con numerosos cambios tras la contundente derrota por 3-0 ante el Hoffenheim en la Europa League. El técnico portugués optó por dar descanso a varios titulares importantes en Alemania y priorizar el próximo duelo liguero contra el Paris Saint-Germain.

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Las rotaciones le salen caras al Lyon en Alemania

El Lyon vio truncado de golpe su inicio perfecto en la Europa League el jueves por la noche. Tras ganar sus dos primeros partidos europeos, el conjunto francés cayó con claridad ante el Hoffenheim, sin encontrar su ritmo en ningún momento de una noche complicada en el PreZero Arena. El resultado supone un revés importante para un equipo que hasta entonces se había mostrado cómodo en la competición europea.

Para este partido crucial, Fonseca y su cuerpo técnico tomaron la arriesgada decisión de apostar por un once inicial experimental. La alineación incluía a jóvenes talentos como Rémi Himbert y Steeve Kango. Este último sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser trasladado a un hospital durante la primera parte.

La prioridad del PSG justifica una alineación que sale cara

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Pese a la falta de cohesión del equipo y a la amplia derrota final, el técnico defendió su política de selección de jugadores en su análisis posterior al partido. Fonseca sostuvo que dosificar cuidadosamente los minutos era absolutamente necesario y no se replanteó sus decisiones sobre la alineación a pesar de la contundencia del resultado.

El motivo principal de su controvertida elección es el próximo y decisivo duelo contra el PSG. «Gestionamos los minutos de juego del equipo porque tenemos un partido muy importante y muy difícil contra el PSG. Así que tengo que gestionar los minutos», explicó el portugués, según recoge RMC Sport.

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Frustración por la actuación del Lyon

Aunque Fonseca asumió toda la responsabilidad por la elección del equipo, fue mucho menos indulgente con el rendimiento de los jugadores que saltaron al campo. El exentrenador del Lille expresó su frustración por la falta de intensidad y concentración de su plantilla ante el rival de la Bundesliga. Fue una actuación carente de la solidez defensiva y la disciplina táctica que han definido la reciente recuperación del Lyon en la competición nacional.

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«Quizá mi mensaje no llegó. La forma en que teníamos que jugar aquí estaba clara, había hablado mucho con los jugadores. Pero puede que el mensaje no llegara, no lo sé», admitió el entrenador del Lyon.

La crisis de seguridad pone en duda el duelo

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La decisión de sacrificar el impulso en Europa está directamente relacionada con la condición de líder del Lyon en la liga. Actualmente está empatado a puntos con el PSG y solo conserva el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles. Con los dos aspirantes al título citados en la octava jornada, Fonseca consideró claramente que el viaje a Alemania era una preocupación secundaria frente al decisivo duelo que les espera en el Parque de los Príncipes.

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Sin embargo, la fecha de ese gran partido de la competición nacional podría cambiar debido a la amplia movilización policial en toda Francia. Aunque la LFP no desea aplazar el encuentro, la decisión final corresponde a la Prefectura de Policía. Si la situación de seguridad obliga a retrasarlo, el partido podría trasladarse al lunes por la noche y coincidir con la gala del Balón de Oro en Londres.