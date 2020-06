Paulo Dybala reconoció las dificultades que tuvo para superar el coronavirus

En el momento del pico más alto de contagios en Europa, el delantero de Juventus dio varias veces positivo en el test y aún no se siente al 100%.

El calvario para Paulo Dybala y su pareja, Oriana Sabatini, duró más de un mes: a fines de marzo, cuando el coronavirus ya tomaba estado de pandemia y azotaba al mundo entero, con foco en Europa, ambos dieron positivo en su test de COVID-19. Pero, a diferencia de la gran mayoría de los contagiados, no recibieron el alta hasta 46 días después, ya que al final de cada período de aislamiento de 14 días seguían infectados.

A cinco días del regreso del Calcio, con el duelo entre y Milan por la Coppa , la Joya admitió que "estuve con coronavirus más tiempo de lo esperado pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al 100%, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando".

El delantero cordobés participó junto a Dele Alli de un torneo a beneficio de FIFA20, en el que sorprendió al elegir como equipo a y hasta cantar su mítico "You'll never walk alone". "Será útil porque tendremos muchos partidos consecutivos y todos tendrán la oportunidad de ver un juego diferente cada día. Será asombroso", afirmó sobre la vuelta de la actividad futbolística.