Es muy posible que Paulo Dybala (32) deje de jugar en Europa al final de esta temporada, según informa el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo. El Flamengo quiere ofrecerle pronto un lucrativo contrato al argentino, mientras que el Boca Juniors espera un regreso espectacular a su país natal.

El club que juega sus partidos en La Bombonera cree que tiene muchas posibilidades gracias a una historia romántica. Dybala podría regresar, tras catorce temporadas, al país en el que disputó cuarenta partidos internacionales.

Flamengo tiene más que ofrecer desde el punto de vista financiero. El club brasileño pagó el invierno pasado una sola vez una suma de 42 millones de euros para fichar a Lucas Paquetá del West Ham United.

En cualquier caso, todo apunta a que Dybala dejará el AS Roma. El zurdo termina su contrato tras cuatro temporadas y, por lo tanto, puede ficharse sin coste alguno.

Dybala, que disputó su último partido internacional en 2024, ha jugado 135 partidos oficiales con la Roma. En ellos ha marcado 45 goles y ha dado 26 asistencias.

Solo un milagro podría hacer que Dybala se quedara en Roma. Por el momento, no hay conversaciones entre las dos partes.

Si Dybala aún no quiere regresar a Sudamérica, la Süper Lig también podría ser una opción. En clubes como el Galatasaray y el Fenerbahçe, probablemente no tendría que renunciar a su salario actual, que asciende a unos 8 millones de euros.