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Paulo Dybala afronta ya su quinta temporada en la Roma. El mediapunta de 33 años tiene contrato hasta mediados de 2027, pero le gustaría seguir jugando en Italia más tiempo, según cuenta a la UEFA.

Dybala llegó a Roma en el verano de 2022 y enseguida se ganó el cariño de la afición. Pese a su propensión a las lesiones, el zurdo no ha perdido ese estatus. Hasta la fecha ha disputado 149 partidos con los giallorossi y ha firmado 45 goles y 34 asistencias.

En sus primeros años, Dybala no logró devolver a la Roma a la Champions League. «En mi primer año estuvimos cerca al llegar a la final de la Europa League, pero en los años siguientes no rendimos lo suficiente como para merecerlo», cuenta Dybala, que perdió ante el Sevilla la final de la Europa League de 2023 en la tanda de penaltis.

«Sin embargo, el año pasado vi a un equipo realmente decidido. Lo demostramos manteniendo la portería a cero en los últimos partidos, porque sabíamos que la clasificación no dependía solo de nosotros hasta la última jornada». La Roma ganó su partido y se clasificó para la Champions League junto con equipos como el Como, mientras que el AC Milan y la Juventus fallaron y se quedaron fuera.

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Desde la llegada del entrenador Gian Piero Gasperini en el verano de 2025, Dybala ha sufrido menos lesiones. «Aparte de las operaciones de rodilla, me he sentido muy bien durante el último año, sobre todo a nivel muscular. El entrenador y su equipo, incluidos los preparadores físicos que llegaron este año, me asignaron una carga de entrenamiento limitada pero adecuada durante la pretemporada para que siempre estuviera disponible».

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«Hasta ahora me siento en buena forma esta temporada y estoy muy satisfecho». Dybala, que tiene una excelente conexión con Donyell Malen, fue titular en casi todos los partidos de esta temporada hasta que sufrió una lesión en el gemelo a mediados de octubre. El pasado fin de semana, el campeón del mundo de 2022 regresó en la victoria por 1-5 en el campo del Parma.

Dybala lleva ya quince años jugando en Italia. La Joya pasó del Instituto ACC al Palermo en 2012 por doce millones de euros. Allí se dio a conocer como uno de los mayores talentos, al menos de Italia. Tras demostrar su calidad durante tres años en Sicilia, convenció a la Juventus y se marchó a Turín por 41 millones de euros.

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«Nunca pensé que tendría una carrera así, y mucho menos que pasaría quince años en Italia. He vivido en el sur, en el norte y ahora en el centro del país. Llevo aquí casi la mitad de mi vida y soy muy feliz», afirma.

«Italia me ha recibido con los brazos abiertos. Mi hija nació aquí, así que es italiana. Sí, espero quedarme en Italia el resto de mi carrera. Sería muy especial para mí dedicar toda mi carrera a la Serie A, además del año que pasé en la Serie B, que fue muy importante para mí», añade Dybala.

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En años anteriores, su salida de Italia pareció estar mucho más cerca. En 2024, el Al-Qadsiah, actual club de Tijjani Reijnders, presentó una oferta de 75 millones de euros. Dybala la rechazó, al igual que la oferta del Al-Hilal del año pasado.

El pasado verano amplió un año su contrato con la Roma y, debido a su propensión a las lesiones, aceptó una reducción de sus condiciones salariales. Su sueldo base pasó de ocho a dos millones de euros. Aun así, las primas por rendimiento pueden permitirle cobrar bastante más de dos millones de euros al año.