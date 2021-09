Paulo Díaz, la muralla de La Roja: “Es bueno que me aprecien y me tomen como un jugador importante”

El defensa de River destacó la valoración de los fanáticos de la Selección a su desempeño. También anticipó el cruce ante Colombia en Barranquilla.

Paulo Díaz, defensor de la Selección chilena, anticipó el cruce frente a Colombia en Barranquilla, vital para las pretensiones del equipo de Martín Lasarte para soñar con optar por un boleto a Qatar 2022.

El hombre de los registros de River, quien ha realizado más despejes en lo que va de las Eliminatorias sudamericanas (26), además valoró su desempeño personal y el poder volver a defender a La Roja luego de ausentarse de los últimos cruces del combinado nacional tras padecer de una miocarditis, secuela del COVID-19.

Respecto a la valoración de los fanáticos por su desempeño debido a la polifuncionalidad que ofrece, el zaguero del Millonario -quien ya renovó su contrato con el equipo de Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2023- aseguró que “vengo haciendo muy buenos partidos, no solamente acá en la Selección, sino que en mi club. Si la gente lo destaca, a mí me pone muy contento. Es bueno que lo aprecien y que me tomen como un jugador importante en la Selección”.

En esa línea, señaló estar “triste por no haber participado de las últimas fechas de la eliminatoria y también de la Copa América, pero fue una situación más de salud, que preferí tomarme por ese lado que hacerme más daño. Muy feliz de estar de vuelta (...) Es lindo reencontrarse con compañeros de Selección, también con mi hermano (Nicolás) que está citado".

Mientras que también evaluó el punto conseguido en Quito, pese a la situación en la que se encuentra la escuadra criolla. “Es un punto muy importante para nosotros. Hace mucho tiempo que no se sacaban puntos en Ecuador. Lo tomamos muy bien. Nos sirve para seguir sumando y estar mucho más cerca del objetivo”.

Finalmente, sobre el cruce ante los de Reinaldo Rueda, el futbolista nacido en Santa Cruz indicó: “Va ser un partido muy complicado, porque es una Selección importante, también por su localía. Es un clima complicado e intentaremos hacer todo lo posible para poder sacar puntos. Sea uno o tres la idea es sumar, sobre todo cuando estás de visitante”.