Esta tarde, en diálogo con ESPN, a Paulo Díaz le preguntaron cuál le parecía el segundo mejor equipo de Argentina, a lo que respondió: "Creo que Colón, por algo jugó una final con nosotros. Ellos ganaron el torneo anterior, tienen un buen funcionamiento. Hay más: Defensa y Justicia tiene buen juego, Talleres hizo un gran torneo. Hay buenos equipos en el fútbol argentino, pero siempre el uno va a ser River".

Ante la repregunta sobre por qué no mencionó a Boca entre los mejores, eligió decir que "no creo que sea de los mejores en funcionamiento. Tiene buenos jugadores, es un gran club, pero no tiene el funcionamiento de los clubes que nombré". De todos modos, prefirió no dedicarle demasiado al resto de los equipos, alegando que es de ver poco fútbol: "Prefiero estar distraído con mi familia. No me interesa lo que hace el rival, me enfoco en lo que hace mi club y cómo nos va a nosotros".

El chileno es uno de los futbolistas más importantes del campeón, junto a Héctor David Martínez formaron una dupla granítica. Jugó 1296 minutos en el Torneo de la Liga Profesional y salvo por lesión estuvo siempre. Su gran momento lo atribuye a Marcelo Gallardo: "Te exige todos los días, no te deja relajarte. Uno juega como entrena y te lo hace sentir en cada entrenamiento. Te marca tanta exigencia que eleva el nivel del jugador al máximo", y agregó que "uno siempre está a altísimo nivel y máxima concentración para no cometer errores, para que el técnico te vea bien y te lleva a demostrar lo que demostramos partido a partido".

Una de las grandes cualidades de Paulo Díaz tiene que ver con su calidad técnica. Es indiscutible que los ataques de River comienzan, o bien desde la presión que ejerce (y mucho tiene que ver lo adelantados que juegan los centrales), o bien desde las conducciones de su zaga. En esto, Paulo Díaz tiene una ayuda porque cuando era niño jugaba de centrodelantero y esto, dijo, tiene mucho que ver con su ductilidad a la hora de armar juego: "Cuando juegas de 9 tienes que driblar, estar más rápido, atento a los marcadores que vienen. En ese sentido me ayudó a tener en claro que cuando controlo debo mirar antes por donde puede venir mi rival y jugar donde puede estar el espacio o mi compañero libre. En ese sentido me ayudo conocer el puesto de delantero para beneficio de lo que soy hoy".

No faltó oportunidad de hablar sobre Leo Ponzio, un emblema de River dentro y fuera del campo. Comentó que les hace bien verlo entrenar, especialmente a los más chicos. Además de que, incluso cuando se sabía retirado y que no iba a ver demasiados minutos, entrenaba hasta el final con la misma intensidad. Tenía ese rol de demostrarle a los más chicos cómo había que entrenarse.

También sumó elogios para otros referentes como Maidana, Pinola y demás: "Para nosotros ellos son baluartes. Le tenemos tanto respeto que reaccionamos rapidamente a lo que nos quieren transmitir. Son jugadores con mucha experiencia y trayectoria en el club. Lo mismo pasa con Enzo Pérez, Franco Armani y Poroto Lux. Marcaron River y tienen un liderazgo que a todos nos hace ponerle atención no solo a lo que dicen sino a su manera de entrenarse".

Por último, se refirió al duelo que Chile deberá jugar contra Argentina el 27 de enero de 2022. La Roja hará las veces de local en el Estadio Zorros del Desierto, ubicado a 2.260 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta decisión no lo dejó del todo conforme: "No sé si va a ser bueno para nosotros, porque no hay muchos jugadores acostumbrados a la altura. Pero sí creo que nos puede servir como adaptación para lo que puede ser La Paz. Pero tampoco creo que sea buena idea porque jugar en la altura no es lo mismo que jugar en un terreno normal, porque te cansas más, tienes menos aire, el balón corre diferente y vamos a llegar más cansados a lo que es el partido con Bolivia", expresó el central para cerrar la entrevista diciendo que la decisión "tiene sus pro y sus contras, no creo que sea tan bueno ni tan malo".

