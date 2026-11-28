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Paul Merson, leyenda del Arsenal, ha instado a Mikel Arteta a tomar una decisión valiente en el once para el crucial partido de Premier League de este domingo contra el Manchester City. El comentarista televisivo cree que un cambio en la delantera podría ser la clave para superar a una defensa vulnerable del City en el Emirates Stadium.

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Gyokeres presenta sus credenciales tras brillar entre semana en Europa

Gyokeres ha tenido poco protagonismo en la Premier League: apenas ha disputado 181 minutos y ha sido titular una vez en los 11 primeros partidos del Arsenal. Sin embargo, el delantero sueco reforzó sus opciones entre semana con un magnífico gol en el empate 1-1 ante el Borussia Dortmund en la Champions League.

Mikel Arteta suele apostar por Kai Havertz en los grandes partidos, y el delantero alemán ya ha marcado goles decisivos ante el Chelsea y el Liverpool esta temporada. Aun así, Merson cree que el choque del domingo exige la presencia física de Gyokeres para incomodar a la defensa del Manchester City.

Merson explica por qué Gyokeres pondrá en apuros a la defensa del City

En declaraciones a Sky Sports, Merson reconoció la irregularidad de Gyokeres y sus escasos minutos, pero sostuvo que su estilo combativo desestabilizaría a los centrales del City, Marc Guehi y Ruben Dias, que no atraviesan su mejor momento.

«No ha jugado mucho y es un poco irregular, pero probablemente lo alinearía contra el Manchester City», afirmó Merson. «A los centrales no les gustará tener que lidiar con su intensidad. Si te fijas en el City, ese ha sido su problema esta temporada: cuando han presionado a sus defensas y el partido se ha vuelto más físico.

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«Si juegas con Havertz, de quien soy un gran admirador, el partido se decidirá por el fútbol y los jugadores del City estarán encantados de tener el juego de cara. Gyokeres plantea un partido distinto y eso causa grandes problemas a los dos centrales, Guehi y Dias, que no han estado demasiado bien esta temporada».

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La lucha por el título, en juego mientras el equipo de Maresca atraviesa un bache

El equipo de Enzo Maresca llega al norte de Londres sin ganar en liga desde hace cuatro partidos y, si pierde, quedará a nueve puntos del líder, el Arsenal. Merson señaló la valentía que mostró el Fulham la semana pasada al meter jugadores en el área rival como modelo para atacar a la vulnerable defensa del City. También apuntó al escaso servicio que recibe Erling Haaland.

«Si eres lo bastante valiente, como lo fue el Fulham al meter jugadores en el área rival, puedes ganar al City», añadió. «Este es su problema: deja demasiados espacios y ya no infunde el mismo temor. Además, no creo que Erling Haaland reciba los balones que merece.

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«Uno querría pensar que las acusaciones pendientes contra el City no están afectando a sus jugadores , porque nadie sabe qué va a pasar. Así que hay que seguir jugando hasta saberlo. Pero, si el Arsenal gana este partido, la liga estará sentenciada. Tendría nueve puntos de ventaja y esta liga podría decidirse muy, muy rápido».

El Emirates espera un duelo decisivo este domingo

Arteta afronta ahora una decisión crucial entre la experiencia de Havertz en los grandes partidos y la potencia física de Gyokeres tras su gol en Europa. Para Maresca, poner fin a la racha de cuatro partidos sin ganar del City es esencial para impedir que el Arsenal abra una ventaja de nueve puntos.