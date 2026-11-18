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Paul Ince ha dicho a GOAL que el Manchester United aún necesita encontrar un «goleador de 25 tantos» para liderar su ataque. El exjugador, que ganó títulos en Old Trafford, cree que el club debería priorizar a dos delanteros «contrastados en la Premier League», Ollie Watkins e Ivan Toney, por delante del prolífico internacional nigeriano Victor Osimhen.

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Los tiempos de Cole y Rooney quedaron atrás

Encontrar un delantero fiable que lidere el ataque ha resultado difícil para el United en los últimos tiempos, pese a las grandes inversiones en apuestas fallidas o cuestionables. Atrás quedaron los días en que Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Carlos Tevez y Robin van Perise marcaban goles sin parar en el llamado «Teatro de los Sueños».

Se consideraba que el delantero danés Rasmus Hojlund tenía mucho potencial y llegó por 72 millones de libras (95 millones de dólares), pero solo marcó 26 goles en dos temporadas y ahora juega en la Serie A con el Napoli.

Sesko aún no convence como referencia ofensiva

Benjamin Sesko estaba en el punto de mira de varios clubes antes de llegar a Manchester por 74 millones de libras (97 millones de dólares) en 2025, después de que el United se impusiera en la puja por su fichaje. El delantero esloveno marcó 12 goles en su primera temporada en Inglaterra, muchos de ellos tras salir del banquillo.

El United parece no estar del todo convencido de que el jugador de 23 años sea la solución a un problema que viene de lejos, y a menudo ha recurrido a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Marcus Rashford como falsos nueves.

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¿Debe el Manchester United gastar en otro nueve?

¿Podría invertir más dinero en otro goleador contrastado? ¿Conseguirá por fin Osimhen, que ahora juega en el gigante turco Galatasaray, su traspaso a la Premier League tras varios años de especulaciones?

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Al plantearle esas preguntas, el excentrocampista del United Ince, que habló en colaboración con freebets.com, declaró a GOAL: «Si te fijas en Sesko, piensas en el año pasado y en todas las veces que salió del banquillo y marcó goles decisivos. Pero lo hizo saliendo del banquillo. Cada vez que fue titular, no terminó de rendir. Quizá se veía más como un revulsivo que como alguien que empieza los partidos.

»Ahora has traído a Cunha y a Mbeumo, y la pregunta es: ¿dónde los pongo? A veces Cunha juega arriba. ¿Dónde jugaba en el Wolves? En la izquierda. Han puesto a Mbeumo arriba. En el Brentford jugaba por la derecha. Nunca se han dicho de verdad: “Necesitamos encontrar a ese jugador de 20 o 25 goles que marque esos tantos”».

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Watkins y Toney deberían estar en el punto de mira

Ince añadió, al hablar de posibles objetivos del Manchester United : «Me gusta Osimhen. Lo he visto jugar mucho en Turquía este año. Pero, para mí, hay dos jugadores que pueden fichar.

»Fichad a Ivan Toney o a Ollie Watkins. Los dos están contrastados en la Premier League. Sé que juegan en Arabia Saudí por una fortuna, pero, si buscáis delanteros centro puros que hayan demostrado su valía en la Premier League, fichad a Ollie Watkins o a Ivan Toney, a alguien así, porque generan ocasiones. El Manchester United ha generado muchísimas ocasiones esta temporada. Simplemente no consigue marcar.

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»No sé si eso podrá pasar en enero. Pero, con la forma en que defiende el Manchester United y los goles que encaja, necesita marcar más que el rival. Creo que, cuando te fijas en la calidad de los equipos, que el Villa marque cuatro goles en Old Trafford es algo inaudito.

»Los equipos no van a Old Trafford y marcan cuatro goles. El Bournemouth fue a Old Trafford y marcó tres. Eso es inaudito. Y, si ellos tampoco marcan, este es el resultado que obtienen en esos partidos. Por eso están antepenúltimos».

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Pochettino hereda un equipo en puestos de descenso

El United cayó a los puestos de descenso de la Premier League antes de tomar la decisión de destituir a Michael Carrick como entrenador . El relevo está a punto de pasar al exentrenador del Tottenham y el Chelsea Mauricio Pochettino , que ya ha dirigido su último partido con la selección de Estados Unidos.

Su primer partido al frente del Manchester United será el domingo contra el Liverpool en Anfield. El argentino tendrá que evaluar rápidamente su plantilla y determinar dónde necesita refuerzos. Es posible que Toney y Watkins, jugadores del Al-Ahli y el Al-Hilal, entren en sus planes.