Paul Ince: "La forma en que juega Alexis Sánchez es una vergüenza y un chiste"

El exseleccionado inglés liquidó al chileno luego de su baja actuación ante el PSG por la Champions League. "Ole Gunnar Solskjaer merece algo mejor".

Que la producción futbolística de Alexis Sánchez ha estado muy por debajo de las expectativas que tenía el Manchester United cuando decidió invertir 48 millones de dólares más el pase del armenio Henrikh Mkhitaryan por su pase, es innegable.

Este 2019 ha sido incapaz de sacudirse su irregularidad y de hacerse de un lugar entre los titulares en una escuadra que, con Ole Gunnar Solskjaer, elevó su nivel. Sus números también lo reflejan así y esto hace que le peguen por todos lados.

En la temporada 2018-19 ha disputado apenas 951 minutos, repartidos en 19 partidos. En 10 de esos encuentros arrancó como titular y solo en uno disputó los 90 minutos. En el general, ha visitado las redes solo cinco veces y ha entregado una serie de exhibiciones decepcionantes, como la del pasado martes frente al PSG en Champions League.

Solskjaer se resigna: “No puedo hacer nada con Alexis Sánchez”

Por lo mismo, el ex mediocampista del United Paul Ince fue durísimo en la crítica hacia el chileno. "La forma en que juega Alexis en estos momentos es una vergüenza. Sus actuaciones son un chiste por el sueldo que recibe. No consideraría el dinero si estuviera jugando bien, pero cuando le das ese sueldo a alguien esperas algo más", reflexionó el ex internacional inglés en el canal BT Sports.

“Los fanáticos merecen algo mejor, Ole (Gunnar Solskjaer) merece algo mejor, y así también el resto del equipo. Quizás siente presión porque no esta en el 11 inicial, pero eso sería una sorpresa. Está sin esperanza”, complementó.

“Tiene que haber alguna decisión sobre su futuro en Old Trafford, porque no está funcionando. Este es el dilema cuando continúas despidiendo técnicos: los jugadores que trajo el entrenador anterior tienen grandes sueldos, por lo que es difícil deshacerse de ellos, entonces tienes que tratar de que funcionen en tu equipo”, agregó.

El artículo sigue a continuación

“Está a un millón de millas de estar a su máximo nivel, pareciera que es un jugador completamente distinto”, fue el resumen del sentir de Ince.

Phil Neville también golpeó duro al formado en Cobreloa en diálogo con BBC 5. “No es el Alexis Sánchez del que nos enamoramos en el Arsenal. Necesita 10 o 15 partidos en el equipo sin ser reemplazado para construir su forma”, dijo, agregando que “el nivel de Sánchez ha bajado tanto que en este momento hay suplentes que entran y hacen un impacto, pero él no”.

Esto se suma a las palabras del DT noruego, que tras la derrota frente a los parisinos se mostró resignado. “No puedo hacer nada con Alexis Sánchez. Cuando juega necesita encontrarse a sí mismo porque todos sabemos que hay un jugador de calidad ahí”, enfatizó. “Debe encontrarse a sí mismo e intentar alcanzar su mejor nivel”, insistió.