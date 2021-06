Pau Torres, en Goal: "Luis Enrique es nuestro líder, le veo igual de entero"

El central de la Selección y el Villarreal analiza unas semanas muy movidas en torno a la Eurocopa y explica sus planes de futuro.

Esta temporada han cambiado mucho y nada las cosas para Pau Torres (24 años). Ahora es campeón de la Europa League, el primer título en la historia de su Villarreal, y mira al España-Eslovaquia de mañana desde la titularidad, asentado en su estreno en una Eurocopa como el central de Luis Enrique con más internacionalidades (diez: cuatro victorias, cinco empates, una derrota). Pero también sigue siendo lo de siempre, El xiquet del poble. Con esa naturalidad y a gusto porque, confiesa mientras se coloca el micrófono de Goal, aún no ha metido la pata con los medios, habla de su vida, su evolución, su futuro, las críticas o las figuras de Luis Enrique, Albiol y Sergio Ramos.

¿Cómo supo que había entrado en la convocatoria?

Estaba en casa, ese día entrenábamos por la tarde. Me enteré por el móvil, siguiendo el acto en Twitter. Fue a la vez que los medios. Me dio mucha alegría saber que estaría aquí representando a España en mi primera Eurocopa, mi primer gran torneo con la Selección.

¿Lo celebró?

No me daba tiempo. Jugábamos la final de la Europa League en dos días, esa misma tarde viajábamos a Polonia. Comí con la familia, que es quien siempre ha estado ahí apoyando. Celebrarlo así, un poco con ellos, era lo que más me apetecía.

"Lo más especial de la convocatoria fue ir a contárselo a mis cuatro abuelos, que se enteraran por mí"

¿Lleva tanta vida ‘normal’ en el pueblo como se dice?

Sí, tengo la suerte de que soy uno más. He vivido allí siempre y cualquier vecino me ve normal. Nos saludamos, "buenos días", "buenas tardes"... Todos mis amigos son de allí. Por ahora, todo muy tranquilo.

¿Cuál fue el mensaje o el momento que más ilusión le hizo?

Ir a contárselo a mis abuelos, que aún siguen vivos los cuatro. Que se enteraran por mí.

¿Qué importancia le da en este periodo de crecimiento a Albiol, al que se puede considerar su ‘tutor’?

Sí, ha sido el central con el que he jugado en Primera prácticamente todos los partidos de estas dos temporadas. He aprendido muchísimo de él en el día a día, tanto dentro como fuera. Con todo lo que ha ganado, es de las personas más humildes y divertidas que me he encontrado en un vestuario. Y además, un gran central. Me ha ayudado mucho. Para la Eurocopa me dijo que disfrutara mucho, que esto pasa muy poco, y que fuera yo mismo, que estaba capacitado para este reto. También me deseó mucha suerte.

¿Cómo es jugar en la izquierda con otro zurdo en la derecha? No debe de estar muy acostumbrado...

En el Villarreal alguna vez me ha tocado con Funes Mori, aunque maneja bien la derecha. También algún partido de pretemporada.

"Laporte, como el resto, está totalmente capacitado para representar a este país con muchas garantías"

¿Quién decide que se mantenga en la izquierda y Laporte pase a la derecha?

Es el míster, el que ve qué es lo mejor y qué es lo más oportuno. Yo hubiera estado encantado tanto por la izquierda como por la derecha.

Ahora se le está criticando a él por ese gol de Lewandowski.

El que nos marca es Lewandowski, uno de los mejores de Europa. Con Aymeric (Laporte) no habíamos encajado en los dos partidos anteriores y ese es nuestro objetivo, volver a eso mañana. Empezando por ahí sabemos que tenemos muchísimas más posibilidad de estar en la siguiente ronda. Aymeric, como el resto de compañeros, está totalmente capacitado para representar a este país con muchas garantías. Confío plenamente en mis compañeros, en eso estoy muy tranquilo.

¿Le ha dicho algo Sergio Ramos?

Hablé con él varias veces. Tanto él como el míster han explicado la decisión, los protagonistas de esa historia son ellos. Ya ha pasado hace tiempo, Sergio ha pasado mucho tiempo de la temporada lesionado, por desgracia. Yo era el primero que quería verle bien porque es un compañero al que aprecio. Estamos los que estamos, somos los que tenemos que sacar esto para delante. Me llevo bien con Sergio desde el primer día que vine a la Selección, para mí siempre ha sido un referente y ahora que tiene que decidir dónde está su futuro le deseo lo mejor y que la decisión que tome sea la mejor para él y para su familia.

Críticas a la lista, el lío con el coronavirus, la decepción por los resultados… ¿Qué papel está teniendo el psicólogo, Joaquín Valdés?

Joaquín está aquí para ayudarnos tanto a nosotros como a cualquiera de la expedición que lo necesite. Ha tenido un papel importante sobre todo para, con lo del positivo de Busi (Busquets), hacer que todo esto lo lleváramos un poco mejor. Habíamos tenido contacto con él y algunos teníamos más miedo que otros porque llevas toda la temporada preparando la Eurocopa, crees que no lo has cogido nunca y piensas que si vienes a una burbuja y lo coges a días de empezar… Por suerte fue bien, está de vuelta, habiéndolo pasado muy rápido y totalmente asintomático. Ha vuelto el ‘capi’ para ayudar, para liderar al grupo, y estamos muy contentos.

¿Hay algo en concreto que hiciera el psicólogo en esos días?

Nos tranquilizaba, nos decía que todos afrontáramos la situación de forma positiva y que éramos unos privilegiados por estar aquí.

Se viene hablando mucho de liderazgo. ¿El líder está entre los jugadores o es Luis Enrique?

El míster es nuestro líder desde el primer día, el equipo juega a lo que quiera él. Creo que está orgulloso de que plasmemos en el terreno de juego lo que él nos pide. Así lo seguiremos haciendo. Todo el mundo creemos y sabemos que esta forma es la adecuada para que los resultados lleguen.

"Nervios o dudas en Luis Enrique? No, no, no, para nada"

¿Cómo le ven?

Igual de entero y positivo que al principio, con más ganas aún si cabe de que llegue esa primera victoria. Muy ilusionado, como estamos todos, por seguir en el torneo.

¿Algo de nervios o de dudas?

No, no, no, para nada.

¿Qué casa más con su estilo, el fútbol español o el inglés?

Tengo contrato en el Villarreal, acabo de conseguir el primer título para el club, nos hemos clasificado para la Champions y es algo que me ilusiona mucho. Ahora estoy centrado en la Eurocopa. Después llegará la Supercopa y cosas bonitas, así que estoy totalmente tranquilo.

¿"Cosas bonitas” que serán sólo en el Villarreal?

Sí.

Y si viene el Madrid, ¿se le puede decir que no?

Vivo en mi pueblo, muy tranquilo, haciendo cosas bonitas y peleando por cosas grandes con el equipo de mi pueblo. Estoy totalmente tranquilo, ahora mismo sólo veo Eurocopa, el miércoles.