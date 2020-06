Pau Gasol elogia a Arturo Vidal: "Me gusta su garra, espíritu y su capacidad de lucha"

El basquetbolista español no dudó en destacar las capacidades del futbolista chileno. "Espero que ayude al Barcelona a conseguir más títulos", dijo.

En el marco de la presentación de su Academia Virtual, Pau Gasol tuvo tiempo para hablar con el medio chileno ADN Deportes y elogiar a uno de los referentes del fútbol del país, Arturo Vidal.

“A Arturo no lo he podido conocer en persona, pero sin duda he conocido de su carrera y éxito en el mundo del fútbol, y me alegro que ahora defienda la camiseta blaugrana. Espero que ayude al a conseguir más títulos", comentó el doble campeón de la NBA con los Lakers. "Me gusta su garra, espíritu y su capacidad de lucha. Siempre ha sido un jugador determinante en todos los equipos que ha estado“, agregó.

Además, el catalán le agradeció al ex Bayern Munich y a otros jugadores de La Roja sudamericana por el aporte que hicieron a la campaña de la Cruz Roja (ideada por Gasol y Rafael Nadal) en favor de los damnificados por la pandemia.

“Me alegra mucho que Arturo y otros deportistas en estén participando y lanzando una campaña similar, ya que ese era nuestro objetivo con Rafa (Nadal), inspirar a otros deportistas del mundo y así ayudar a los que más lo necesitan”, sentenció.

En lo futbolístico, Vidal volverá a la competición en el sábado 13 enfrentando al Real Mallorca, en Son Moix. Los hombres de Quique Setién tienen dos puntos de ventaja sobre el , con 11 juegos para el término.