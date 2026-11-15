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La joven promesa del Barcelona Pau Cubarsi ha señalado a los tres defensas que han marcado su meteórico ascenso a la élite del fútbol mundial. El prodigio adolescente, que recientemente se proclamó campeón del mundo con España, reveló su sorprendente admiración por un icono del Liverpool, además de por dos figuras legendarias de la historia del Camp Nou.

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Cubarsi habla de sus referentes tras un año repleto de títulos

En una entrevista con The Athletic, el joven internacional español repasó las figuras que influyeron en su meteórico ascenso. Sus declaraciones llegan tras un año extraordinario en el que Cubarsi ayudó a España a ganar el Mundial de 2026 y recibió el premio al mejor jugador joven del torneo.

Con su club, el adolescente también recibió recientemente el prestigioso premio Golden Boy, que concede el periódico italiano Tuttosport al talento menor de 21 años más destacado del fútbol mundial. Además, terminó 12.º en la clasificación del Balón de Oro como el central mejor situado y quedó segundo en el Trofeo Kopa, por detrás de su compañero en el Barcelona Lamine Yamal, que ganó el premio por tercer año consecutivo.

El defensa del Barcelona explica su admiración por Puyol, Pique y Van Dijk

Al preguntarle por sus principales referentes, Cubarsi destacó las distintas virtudes de dos antiguos pilares del Camp Nou y su admiración en los últimos años por el neerlandés del Liverpool. También explicó el alto nivel de exigencia que se impone.

«Mis referentes son Puyol y Gerard Pique. Me gustan los dos perfiles: el defensa aguerrido y el que juega bien el balón. Pique participaba más en la salida de balón, pero Puyol era clave por su mentalidad y su carácter», explicó Cubarsi.

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«En los últimos años me he fijado mucho en Virgil van Dijk, del Liverpool. Pero también suelo fijarme mucho en mí mismo y analizar mis actuaciones.

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«Soy muy autocrítico cuando cometo un error. Durante el partido eres consciente de cada acción, de si lo has hecho bien o no. Soy muy exigente conmigo mismo y me doy caña con las cosas que puedo pulir de mi juego, en un sentido positivo.

«Eso no significa que al día siguiente pierda la confianza. Todo lo contrario. Sigo con la misma mentalidad e intento reducir los errores al mínimo».

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El joven pide más reconocimiento para los defensas

Pese a haber recibido importantes premios individuales, Cubarsi cree que los jugadores de su posición rara vez obtienen el mismo reconocimiento que los delanteros. Al celebrar su triunfo en el Golden Boy, admitió que el galardón confirmaba sus progresos tanto con su club como con la selección.

«Cuando eres joven, premios como el Golden Boy o el Trofeo Kopa (el galardón del Balón de Oro para menores de 21 años) son sueños, y estoy muy contento de haber ganado este», afirmó. «Significa que nuestra temporada con el Barcelona y España fue muy buena, pero también que voy por el buen camino».

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Sin embargo, el joven pidió que se valoren más las aportaciones defensivas en el fútbol. «Los defensas no llamamos demasiado la atención», dijo. «La gente prefiere a los delanteros o los extremos, o a cualquiera que marque y dé asistencias, y lo entiendo. Los que jugamos en defensa hacemos más trabajo sucio. Me gustaría que se reconociera un poco más nuestro papel. No por mí, sino para ver a cualquier defensa recibir los elogios que merece, porque hacemos un trabajo muy importante».

España se prepara para un duelo decisivo de la Liga de Naciones contra Inglaterra

Cubarsi debe volver a centrarse de inmediato en sus compromisos internacionales, ya que España se prepara para recibir a Inglaterra el domingo por la noche. El encuentro será el último de su fase de grupos de la Liga de Naciones, con España al frente de la tabla y una ventaja crucial de tres puntos sobre Inglaterra.