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El defensa del Barcelona Pau Cubarsi ha revelado cómo los ajustes tácticos realizados en el descanso impulsaron la remontada por 2-1 del domingo ante el Atlético de Madrid, con la que el equipo recuperó una ventaja de tres puntos al frente de LaLiga. El vigente campeón reaccionó tras un inicio titubeante gracias a un doblete de Fermin Lopez en el estadio Metropolitano, después de que el Real Madrid le igualara a puntos el sábado.

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Un defensa adolescente revela los ajustes realizados al descanso

Cubarsi admitió que a los visitantes les faltó cohesión antes del descanso en un partido en el que buscaban responder a la goleada de su rival Madrid ante el Valencia por 3-0 el día anterior para igualarlo a 30 puntos. Pese a encajar un gol tempranero en la capital española, el equipo de Hansi Flick remontó para sumar su 11.ª victoria en 12 partidos de liga esta temporada. Su único tropiezo en la competición nacional sigue siendo la derrota en casa del mes pasado ante su perseguidor más cercano en el Clásico.

Los ajustes en la presión cambian el rumbo del partido en la capital

El Atletico dominó el inicio: Julian Alvarez desaprovechó una ocasión ante Joan Garcia en el minuto seis, Marc Pubill estrelló un balón en el larguero y Pedri remató al poste. Giuliano Simeone aprovechó después un centro de Alvarez en el minuto 10, poco antes de que se guardara un minuto de silencio en memoria del fallecido delantero del Tenerife Jesus de Miguel. Lopez marcó el empate con un disparo con efecto justo antes del descanso.

Tras el partido, Cubarsi explicó cómo los visitantes dieron la vuelta a la situación en el descanso: «En la primera parte salimos un poco desconectados. Ellos hicieron una gran primera parte, pero en el descanso pudimos corregir las cosas que no estábamos haciendo bien y nos llevamos la victoria».

«Teníamos que presionar mejor arriba y en la segunda parte nos colocamos un poco mejor. Ellos no estuvieron tan cómodos y tuvimos presencia arriba. Si jugamos bien y lo damos todo en cada partido, vamos a hacer una gran temporada en liga».

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El doblete de un centrocampista culmina una trabajada remontada

Antes del descanso, los hombres de Diego Simeone se impusieron por 1,38 a 0,84 en goles esperados, con siete remates frente a los nueve del conjunto catalán. Flick reaccionó en el descanso al introducir a Frenkie de Jong como lateral derecho en sustitución de Brian Farinas. Durante una segunda parte que dominó su equipo, también dio entrada a Gavi, Eric Garcia, Andreas Christensen y Karim Adeyemi.

Esos cambios limitaron a los locales a solo dos remates fuera de portería, que sumaron 0,15 xG tras la reanudación, mientras que el líder registró 10 disparos para un total de 0,77 xG. Ese dominio territorial dio sus frutos en el minuto 66, cuando Lamine Yamal filtró un pase para que Lopez marcara su segundo gol ante Jan Oblak.

El parón de selecciones pone en pausa la lucha por el título

El equipo de Flick llega ahora al parón de selecciones de noviembre con tres puntos de ventaja en lo más alto de la tabla tras superar una prueba importante a domicilio. Por su parte, la segunda derrota liguera de la temporada deja al Atletico, tercero, a cinco puntos del líder. Ambos clubes tratarán de reorganizarse durante las dos semanas de parón antes de que se reanuden sus compromisos nacionales y europeos a finales de este mes.