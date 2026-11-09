Pau Cubarsi, defensa del Barcelona, elegido ganador del Golden Boy 2026

El dominio azulgrana continúa en Turín

La cantera del Barcelona sigue produciendo talentos de élite sin dar señales de frenarse: Cubarsi es el último futbolista formado en La Masia en recibir el Golden Boy, un premio que otorga el periódico italiano Tuttosport. El joven central se impuso en la votación de un jurado internacional compuesto por 50 periodistas de los principales medios europeos, que lo eligieron entre 25 finalistas seleccionados de una lista inicial de 100 candidatos anunciada a principios de año.

La competencia por el premio fue intensa. El jugador del Barcelona superó a varios nombres destacados del continente, entre ellos Endrick y Yan Diomande, del Real Madrid, la joven promesa del Chelsea Estevao y el centrocampista del PSG Warren Zaire-Emery. Cubarsi también quedó por delante de sus compañeros de equipo Marc Bernal y Xavi Espart.

Un año de éxitos sin precedentes

El Golden Boy llega para Cubarsi tras una temporada repleta de títulos en la que desempeñó un papel fundamental en el equipo de Hansi Flick y ayudó al Barcelona a conquistar tanto la Liga como la Supercopa de España.

Más allá de sus logros con el club, la trayectoria internacional de Cubarsi fue un factor importante en la votación. Fue una pieza clave de la selección española que recientemente triunfó a nivel mundial: disputó la final como titular y fue elegido mejor jugador joven del torneo. Aquel verano de éxitos también le valió una nominación al Balón de Oro, lo que confirmó que ya no es solo una promesa, sino una estrella del fútbol absoluto.

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Cubarsi se suma a la élite del Barcelona

Con este triunfo, Cubarsi se convierte en el quinto jugador del Barcelona en conquistar el prestigioso galardón individual. Se suma así a una lista de ganadores anteriores que incluye a Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) y Yamal (2024). El defensa de 19 años recogerá oficialmente su trofeo en la gala de Turín el 14 de diciembre.

En la ceremonia del Balón de Oro de 2026 celebrada en Londres, en la que Harry Kane se llevó el premio principal, Cubarsi ocupó el 12.º puesto en la clasificación general. El defensa del Barcelona también quedó segundo en el premio al Mejor Talento Joven Masculino del Año, con 94 puntos. Se quedó a las puertas del galardón, que ganó su compañero Yamal con 96 puntos.

Un pilar de la defensa del Barcelona

Esta temporada, Cubarsi ha disputado 13 partidos en todas las competiciones con el Barcelona y ha dado dos asistencias. El domingo participó en la victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid y ayudó al Barcelona a afianzar su liderato en la Liga con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, segundo clasificado.