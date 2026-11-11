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Pato: «¿Lesiones? Tengo un enorme respeto por el Milan, pero quizá aquella situación podría haberse gestionado mejor»

AC Milán
Serie A

Entrevistado por Luca Toni para la sección especial de Prime «Fenomeni», Alexandre Pato vuelve a hablar de su etapa en el AC Milan y de cómo gestionó el club las numerosas lesiones que le perjudicaron.

Hoy, si tienes una lesión, empiezas enseguida a trabajar y no te quedas parado. Yo fui a Atlanta para hacer una semana de pruebas y entrené un solo día: 12 horas de

vuelo

, una semana allí, 12 horas para volver y, al día siguiente, volé para jugar en Barcelona. Durante aquel partido estiré la pierna y noté el flexor: llevaba una semana sin entrenar y dos vuelos largos. Nesta entró en el vestuario muy cabreado y dijo que no debería haber jugado. Le tengo un enorme respeto al Milan, que me lo ha dado todo, pero quizá aquel momento podría haberse gestionado mejor. Una de las cosas que más me dolió, y de la que nunca había hablado hasta ahora, fue oír a personas del club decir que no volvería a jugar nunca. Fue triste, también porque los futbolistas sabemos que un club es como una empresa y que, si no juegas, llega alguien para ocupar tu lugar. En aquella época no podía exponerme ni hablar, también porque era joven y no entendía. Con la mentalidad que tengo hoy, me manejaría de otra manera».

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