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Patadas y provocaciones... Desvelan el plan de Simeone para frenar a Lamine Yamal

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
L. Yamal
España

El Atlético quiere provocar al astro del Barça

Medios españoles revelan el plan de Diego Simeone para frenar a Lamine Yamal en el duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

El Barcelona recibe al Atlético este miércoles en la ida de cuartos de final, y la vuelta se jugará la próxima semana en el Wanda Metropolitano.

Según el diario Sport, el técnico ha pedido a su plantilla presionar al joven desde el inicio, tanto en lo técnico como en lo físico y psicológico, con provocaciones y faltas si es necesario.

El objetivo es provocarlo para que reciba una tarjeta amarilla que lo margine de la vuelta del 14 de abril.

El informe advierte que el partido podría caldearse rápido, pues el Atlético quiere anular a Yamal y dejar al Barça sin uno de sus mayores recursos en el choque clave.

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Cabe recordar que Yamal, de 18 años, ha jugado 41 partidos esta temporada con el Barcelona, marcando 21 goles y dando 16 asistencias.

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